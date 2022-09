Perotti, nel 2024 prima nave al mondo con fuel cell: servirà per l’equipaggiamento di bordo

Genova. “Nel 2024 faremo la prima nave al mondo, un superyacht da 50 metri in acciaio, che avrà a bordo la fuel cell, celle a combustibile e quindi con l’idrogeno e l’ossigeno produrremo l’energia elettrica per l’hotellerie”. A dirlo il presidente e ad di Sanlorenzo, Massimo Perotti, al Salone Nautico di Genova.

“Questo verrà fatto – spiega Perotti, come riporta l’Ansa – con un accordo di esclusiva con Siemens che unica al mondo insieme ad un’altra azienda tedesca realizza una macchina che trasforma il metanolo in idrogeno.

“La barca non può trasportare oggi l’idrogeno perché è troppo pericoloso, allora si trasporterà il metanolo, un liquido molto simile al gasolio, che non ha problemi di sicurezza e con la macchina la Siemens si trasformeranno acqua e metanolo in idrogeno”. La costruzione è già iniziata e la barca, uno dei tasselli dell’innovazione tecnologica vota a ridurre l’impatto ambientale degli yacht, sarà appunto pronta nel 2024. Sul fronte della propulsione, invece, ad agosto Sanlorenzo ha sottoscritto un accordo di esclusiva con Rolls Royce per l’installazione di sistemi di propulsione a idrogeno ottenuto dal metanolo, soluzioni che saranno combinate con le fuel cell fornite da Siemens energy e saranno installate inizialmente su un prototipo di superyacht Sanlorenzo la cui consegna è prevista nel 2026.