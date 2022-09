“Pattuglione” dei carabinieri in centro storico, due arresti e tre denunce per droga e ricettazione

Genova. Due arresti e tre denunce: è il bilancio del servizio di controllo straordinario effettuato ieri dai carabinieri del comando provinciale di Genova in centro storico “al fine di prevenire e contrastare i reati ed aumentare la percezione di sicurezza della popolazione”. Impegnati circa 20 carabinieri sia con pattuglie in divisa sia con l’impiego di militari nuclei operativi che hanno sottoposto a identificazione circa 150 persone, tra cui molti stranieri e minorenni.

Nel corso dell’attività un 20enne senegalese ed un tunisino 60enne, già sottoposti agli arresti domiciliari per reati di droga e reati contro il patrimonio, sono stati individuati e arrestati.

È stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e detenzione di sostanze stupefacenti un ecuadoriano di 20 anni, con pregiudizi di polizia. Lo straniero è stato fermato e perquisito in via Prè e trovato in possesso di un coltello a serramanico, con la lama lunga 10 centimetri, e modiche quantità di eroina, cocaina e crack, sottoposte a sequestro.

Un senegalese di 17 anni è stato notato mentre cedeva cocaina ad un 40enne italiano. Fermato, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Sequestrati anche circa 150 euro provento presumibile dell’attività illecita, mentre l’italiano è stato segnalato quale assuntore.

Infine un marocchino 15enne è stato denunciato per ricettazione poiché, fermato e sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di tre telefoni cellulari risultati provento di furto.