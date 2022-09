Parte da Genova la sfida alla “Route del Rum” con una barca all’insegna dell’innovazione

Genova. Si chiama “Alla Grande-Pirelli” la prima imbarcazione Class40 interamente progettata e costruita dai cantieri San Giorgio Marine di Genova. Con questa imbarcazione, un mix di innovazione e sostenibilità ambientale, l’atleta dello Yacht Club Ambrogio Beccaria tenterà la sfida della “Route del Rum”, traversata oceanica in solitaria senza scali da Saint Malò a Guadalupe.

“Io volevo una barca che fosse semplice quando è difficile con le tempeste il mare mosso – ha spiegato Beccaria – siccome era una situazione complessa da simulare ci siamo basati sull’esperienza e al metodo ingegneristico abbiamo aggiunto quello empirico. Fare una barca con queste caratteristiche è un rischio”. Tra le caratteristiche che rendono unica l’imbarcazione una prua scow molto larga e corta, che offre una maggiore potenza e permette di surfare le onde. Poi i timoni basculanti ad ala di gabbiano, un albero con un angolo di 9 gradi e il bompresso mobile, che permette di avere più controllo.

“Non c’è potenza senza controllo” è lo slogan che campeggerà sulle vele, a sottolineare la filosofia dell’imbarcazione e lo stretto legame con lo sponsor principale che è Pirelli. “Questo è un progetto molto speciale – ha ricordato il Ceo di Pirelli Marco Tronchetti Provera – che può metterci in grado di competere con la vela francese che ha sempre dominato questo tipo di competizione”.

Una barca che, tra l’altro, ha anche una grande attenzione alla sostenibilità ambientale grazie ai pannelli solari, che possono alimentare il 50% del fabbisogno in navigazione, e con materiali compositi, dove consentito dai regolamenti, come le fibre di lino e le resine naturali.

“Questa è una sfida tutta italiana che ci porterà in un mercato dominato dai cantieri francesi – spiega Edoardo Bianchi, amministratore delegato di San Giorgio Marine, oltre che velista olimpionico – e che nasce dalla passione di tutti noi per il mondo della vela. Per noi è un grande orgoglio che questa sia una barca Made in Italy e Made in Genoa”. Orgoglio condiviso dal presidente dello Yacht Club Italiano, con il quale regaterà “Alla Grande-Pirelli” e dal sindaco di Genova, Marco Bucci, che ha ricordato come questa barca confermi la vocazione di capitale italiana della vela del capoluogo ligure.