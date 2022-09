Park San Martino, lavori agli sgoccioli: “Obiettivo inaugurazione entro fine ottobre”

Genova. Tutto pronto o quasi. Dopo 15 anni di attesa il parcheggio interrato davanti all’ospedale San Martino sta per vedere la luce col completamento degli ultimi lavori di rifinitura da parte della Iti di Modena. “Sono in corso gli ultimi collaudi, l’obiettivo è aprire entro fine ottobre“, spiega l’assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi, fissando l’ultima di una lunga serie di scadenze per l’inaugurazione (fin qui disattese).

Senza contare il travagliatissimo iter dell’opera, rimasta ferma per ben sette anni, i ritardi più recenti sono stati imputati alle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, problema comune a tutti i cantieri. A novembre 2021 era stata stata annunciata l’apertura tra marzo e aprile, poi il park avrebbe dovuto essere consegnato a metà luglio. Da quanto si apprende, intorno al 20 settembre ci sarà un sopralluogo del presidente ligure Giovanni Toti. Oltre alla chiusura del cantiere, resta ancora da sistemare qualche adempimento burocratico. Dopodiché la storia del famigerato buco potrà dirsi davvero archiviata.

La nuova piazza pubblica

D’altra parte è evidente che manca poco al taglio del nastro. La nuova piazza pubblica di fronte all’ingresso principale dell’ospedale ha ormai preso forma. Nelle aiuole sono state piantumate palme ed essenze mediterranee, oltre che un tappeto d’erba. È già percorribile da alcune settimane il marciapiede che conduce all’accesso pedonale laterale del policlinico. Già posizionata la pensilina su quello che tornerà ad essere il capolinea Amt dei bus della linea 18/, da anni sistemati lungo il margine destro di viale Benedetto XV, mentre un’altra area di sosta sarà destinata ai taxi.

La pensilina del capolinea Amt

Proprio in viale Benedetto XV, dopo l’incrocio con via De Toni, sbucherà la rampa di uscita del park, mentre l’ingresso sarà nei pressi di salita superiore della Noce. Sono previste due uscite pedonali, entrambe servite da ascensori. Il parcheggio si svilupperà su 5 piani sottoterra, su una superficie complessiva di oltre 9.800 metri quadri per 420 posti auto a rotazione al servizio dell’ospedale policlinico San Martino, tutti a pagamento. Scartata – salvo sorprese – l’ipotesi di destinarne una quota ai residenti del quartiere negli orari notturni. La gestione sarà affidata alla Saba, ditta romana che si è aggiudicata la concessione per 35 anni.

L'uscita del parcheggio su viale Benedetto XV

L’iter dell’opera

Con la consegna delle aree alla società concessionaria Saba Italia spa il 28 giugno 2007 viene dato il primo avvio dei lavori del parcheggio interrato. Nel corso dell’esecuzione diverse difficoltà dilatarono il tempo contrattuale previsto: tra le problematiche riscontrate, la presenza di sottoservizi non previsti e il rinvenimento di un canale ipogeo oltre a criticità di tipo strutturale. L’esecuzione dei lavori viene interrotta nel novembre 2012, a seguito di carenze nella qualità esecutiva delle opere strutturali e si inizia un contenzioso tra la concessionaria e l’impresa esecutrice, per cui poi si apre una procedura di fallimento.

Il project financing viene riavviato dopo una difficile rinegoziazione tra Comune e concessionaria che ha portato al riequilibrio del piano economico finanziario sulla cui base la concessionaria ha presentato l’aggiornamento del progetto esecutivo e avviato la gara che ha portato all’affidamento dei nuovi lavori all’attuale impresa Iti Costruzioni Generali. I lavori attualmente in corso sono stati affidati dalla concessionaria Saba all’impresa Iti, mentre la direzione lavori è a cura dello studio Prd Paese, Romelli, Damonte ingeneri riuniti di Genova.