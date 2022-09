Genova. Aprirà intorno alla metà di ottobre il parcheggio interrato davanti all’ospedale San Martino, mentre la nuova piazza di fronte all’ingresso principale è di fatto completata e da questo pomeriggio sarà transitabile a veicoli e pedoni. È quanto è emerso oggi durante il sopralluogo con il sindaco Marco Bucci, l’assessore comunale Pietro Piciocchi, il presidente della Regione Giovanni Toti e il direttore generale del policlinico Salvatore Giuffrida.

Un’opera attesa da 10 anni, il cui cantiere è stato riaperto a fine luglio 2019, dopo uno stallo di 7 anni. L’investimento complessivo è stato di circa 13,7 milioni di euro. “Mancano un paio di settimane, al massimo tre, per aprire il parcheggio – ha spiegato Bucci -. Noi ci aspettavamo che fosse pronto a maggio, poi c’è stato qualche problema con le materie prime, comunque ci siamo arrivati ed è quello che conta. I parcheggi saranno disponibili non soltanto per l’ospedale ma anche per i cittadini. Per l’utenza ospedaliera sarà un grosso passo avanti, oggi i parcheggi per l’ospedale San Martino sono molto ridotti all’esterno. Era un brutto biglietto da visita, ma ormai guardiamo al futuro e non più al passato”.

Il parcheggio si sviluppa per cinque piani sottoterra e conta in tutto 422 posti auto su una superficie di 9.800 metri quadrati. A gestirlo sarà la società Saba, che si è aggiudicata la concessione in project financing per i prossimi 35 anni. La tariffa standard pensata per visitatori e pazienti dell’ospedale sarà di 2,20 euro all’ora dalle 6.00 a mezzanotte e di 0,80 euro all’ora nella fascia notturna da mezzanotte alle 6.00. A disposizione dei dipendenti del San Martino ci saranno 100 stalli in abbonamento a 70 euro al mese. Per quanto riguarda i residenti, ci sarà la possibilità di acquistare un abbonamento a 25 euro al mese che permetterà di parcheggiare nei giorni feriali in fascia serale e notturna (dalle 18.00 alle 8.00, ma l’orario è ancora da stabilire con esattezza) e h24 di sabato, domenica e nei festivi.

La piazza, estesa per 2mila metri quadrati, è stata completamente rinnovata con 13 palme, illuminazione al led per il risparmio energetico e aiuole con piante aromatiche. Ospiterà la fermata del bus (linea 18/) e un’area di posteggio per i taxi, proprio davanti all’accesso principale dell’ospedale, a servizio dei pazienti e dei loro familiari. L’area è stata realizzata con i criteri dell’accessibilità: sono già presenti i Loges per non vedenti saranno installate mappe tattili. Una volta terminate le finiture, le auto private potranno entrare all’interno del sottostante parcheggio interrato.

È stato ripristinato l’accesso sui due varchi veicolari dell’ospedale. Una rampa, che si sviluppa lungo i 5 piani affiancata a Salita della Noce, porta all’interno del park, mentre l’uscita veicolare dal parcheggio è attraverso un tunnel interrato su viale Benedetto XVI dopo l’incrocio con via De Toni. L’accessibilità veicolare al parcheggio è concepita per essere sempre separata dai flussi di bus, taxi, mezzi di servizio ospedaliero, con una valenza logistica efficiente dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Due le uscite pedonali entrambe servite da ascensori. La rotatoria centrale della piazza è progettata a servizio del transito e della sosta dei mezzi pubblici e dei taxi.

guarda tutte le foto 7



Sopralluogo al Park San Martino

“Per anni gli operatori della sanità, i pazienti, i loro familiari e un quartiere intero hanno dovuto convivere con un enorme buco nero che rappresentava l’ennesima opera incompiuta nella nostra città – afferma il presidente e assessore alla Sanità della Regione Liguria, Giovanni Toti –. Oggi invece siamo riusciti a riqualificare e ridisegnare una parte di Genova, dopo anni di promesse disattese. Il nuovo parcheggio del San Martino renderà la zona non solo più bella ma anche più funzionale, visto che ci consentirà di regolamentare in maniera puntuale gli accessi e la viabilità di uno degli ospedali che rappresenta un fiore all’occhiello della sanità ligure. Quest’opera rappresenta un altro tassello del modello Genova, che consiste nella capacità di collaborare per portare a termine progetti complessi e restituire una città sempre più funzionale e vivibile”.

“L’apertura della piazza è un grande risultato frutto di un importante sforzo da parte di tutti i soggetti coinvolti, dei nostri uffici tecnici e della nostra amministrazione che ha fortemente creduto nel progetto – dichiara il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Pietro Piciocchi – la nuova piazza consentirà, finalmente, un accesso comodo ai pazienti e ai familiari che si recano in ospedale. Progettata in modo completamente accessibile, comprende anche un’area verde, piacevole alla vista, e una razionalizzazione dei flussi di traffico in un punto nevralgico del quartiere di San Martino».

“Il nuovo parcheggio rappresenta un’alternativa essenziale e davvero tanto attesa dalla cittadinanza ma anche dai nostri professionisti – sottolinea il direttore generale dell’ospedale San Martino Salvatore Giuffrida – e ci consentirà di disciplinare l’accesso all’area ospedaliera riservandola, quanto più possibile, a coloro che ne hanno effettiva esigenza. Una parte degli oltre 400 stalli saranno inoltre messi a disposizione del personale, a prezzi di particolare interesse, per agevolarne l’attività e migliorarne la permanenza in struttura”.