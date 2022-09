Pari e patta (1-1) tra Athletic Club Albaro ed Arenzano

Sori. L’Arenzano esce imbattuto dal terreno dell’Athletic Club, pareggiando (1-1) nella gara di esordio del campionato di Eccellenza.

Ilardo (al 49°) porta in vantaggio i padroni di casa con una rasoiata che non da scampo a Boschini .

Lo stesso Damonte ha, in due successive occasioni, la possibilità di andare a rete, ma lei conclusioni sono imprecise.

L’Athletic, a causa dell’atterramento di area di Zazzeri (con sorprendente espulsione del difensore Damonte, in quanto non è fallo da ultimo uomo), fallisce l’occasione di passare in vantaggio, perché il rigore calciato da Ilardo non va a segno.

I giocatori di Mariani, in superiorità numerica, premono sull’acceleratore, ma l’attento Boschini salva il risultato , in pieno recupero, respingendo la punizione di Ilardo.