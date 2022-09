Parabrezza danneggiato in una galleria della A26, scattano i controlli di Aspi: “Nessun segno di distacco dalla volta”

Genova. Un colpo fortissimo all’improvviso, con il vetro che inizia a venarsi mentre l’auto prosegue la sua corsa fino al casello più vicino. Questo l’episodio avvenuto ieri pomeriggio in A26, mentre la vettura in questione era in transito nella galleria Setteventi, il tunnel che precede il casello di Ovada.

“Tanto spavento – ci racconta la passeggera dell’auto – mio marito non ha perso il controllo dell’auto e ha proseguito. Abbiamo fatto cenno al camion che ci precedeva, che si è fermato anche lui al casello, per verificare se avesse perso parte del carico. Ma non abbiamo trovato segni di una eventuale perdita”.

Al quel punto scatta la segnalazione alla polizia stradale, che arriva sul posto in pochi minuti raccogliendo la testimonianza della coppia in viaggio. Il parabrezza è da cambiare, e anche sul tetto ci sono i segni dell’impatto con l’oggetto misterioso. Il pensiero va subito ad un eventuale distacco della volta autostradale e scattano i controlli.

“Le squadre della Direzione di Tronco di Genova di Aspi, in seguito alla segnalazione hanno effettuato un sopralluogo nel tratto riportato nel verbale che non ha rilevato la presenza di materiali di distacco riconducibile al danneggiamento – ha commentato poi Aspi – La Direzione di Tronco di Genova resta a disposizione dell’utente per ricevere ulteriori dettagli che possano essere utili a ricostruire con più precisione l’accaduto”.