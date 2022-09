Panoramica, grande successo per la cena di gala e gli award al palazzo della Borsa

Genova. Era il momento più atteso del festival “La Panoramica”, e non ha tradito le aspettative. Quella di ieri, a Palazzo della Borsa di Genova, è stata la grande notte dei Panoramica Awards, la cena di gala benefica durante la quale sono stati premiati i Wheel Be 2050: aziende, imprese, start-up, realtà, associazioni del territorio (e non solo) che si sono distinte nell’ambito dell’automotive, con un’attenzione particolare all’innovazione e alla sostenibilità ambientale.

I premi sono stati assegnati e ispirati ai principi della Biomenisi, secondo cui la natura può (e deve) essere modello e guida nella progettazione degli oggetti del futuro. Non è un caso che il premio stesso sia stato creato e stampato in 3d dall’artwork digitale NFT, in collaborazione con Reasoned Art, la prima crypto gallery italiana.

La serata è cominciata alle ore 20 con il Red Carpet, a cui è seguito l’aperitivo di benvenuto e infine la cena di gala, alla presenza di oltre un centinaio di ospiti, tra premiati, addetti ai lavori, giornalisti, stakeholder e istituzioni. Parte del ricavato della serata è stato donato a Defense for Children, un’associazione internazionale ma con sede e radici a Genova che si occupa della tutela dei diritti dei bambini.

I PREMI – Promosso e organizzato da Motors Grouping, Evolgo, Clickutility on Earth, e sponsorizzato da Errebi, l’evento ha visto avvicendarsi sul palco i vincitori di nove categorie diverse. Di seguito l’elenco dei premiati nelle rispettive categorie:

E-mobility R&D: Alessandro Bernardini, Electrification Technologies Director di Iveco Group e CEO di Altra Spa

Motivazione: Il premio viene riconosciuto per le attività di Altra spa nel campo della ricerca e sviluppo nell’elettrificazione dei veicoli e per il suo impegno nel territorio ligure.

Innovative Vehicle Technologies Integrator: Marco Volpengo, Head of Automotive Business Development Europe di ItalDesign.

Motivazione: Per l’impegno da oltre 50 anni di Italdesign nel fornire un insieme integrato di servizi per ogni fase del processo di sviluppo di un veicolo.

Net Zero Logistic Network: Ivan Azzaro, Founder di EBC Green Logistics

Ritira il premio Giorgia Notari, Co-Founder di EBC Green Logistics

Il premio viene riconosciuto per l’impegno nel promuovere un’etica di rete e a zero emissioni nel settore della logistica sostenibile.

Innovative Business Network: Luca Costi, Segretario di Confartigianato Liguria

Il premio viene consegnato per l’instancabile sostegno nello sviluppo di una cultura di rete e di aggregazione.

Car Design Academy: Massimo Musio-Sale, Coordinatore Laurea Magistrale di Design Prodotto presso il Dipartimento di Architettura e di Design dell’Università di Genova

Il premio viene riconosciuto per il suo fondamentale contributo alla creazione di una nuova generazione di designer e car designer italiani.

E-mobility Retrofit Academy: Claudio Cavallotto, docente presso il Dipartimento di Meccanica, meccatronica ed energia dell’Istituto di Istruzione Superiore “Giancarlo Vallauri”

– Full Electric Hypercar Project: Gianfranco Pizzuto, Fondatore e Amministratore delegato diAutomobili Estrema

Ritira il premio Roberto Oliva, Direttore Generale di Automobili Estrema

Il premio viene riconosciuto per il loro progetto pionieristico nel mondo delle hypercar elettriche, Fulminea

Technology StartUp Automotive: Matteo Bertocchi, Founder e CEO di Novak

Il premio viene consegnato come riconoscimento al merito ad un giovane imprenditore che lancia una tecnologia dirompente finalizzata ad innovare l’elettrificazione autoveicolistica.

Italian Icon Craftsmanship: Francesco Gaetani, owner dell’officina Gaetani

Il premio viene riconosciuto per la passione e la costante dedizione nel mantenere viva l’arte del restauro dell’icona italiana due ruote per eccellenza: la Vespa.

MOTORS+: La Panoramica prosegue oggi in piazza Caricamento col Motors+: un vero e proprio Mobility Market Village aperto al pubblico, nell’affascinante scenario degli antichi moli del Porto Antico di Genova. Qui sarà possibile sperimentare e vivere a 360 gradi la mobilità del futuro attraverso esperienze, test, simulazioni, gadget, all’interno degli stand di alcuni dei principali marchi del settore.

LE AZIENDE – La Panoramica è resa possibile grazie alla collaborazione delle aziende più innovative del settore, che hanno messo le proprie competenze e professionalità al servizio della città per permettere la realizzazione di questo importante evento.

In particolare, si ringraziano Errebi, Fondazione Unipolis, Eni, Plenitude+Be Charge, Coop, Elettra Car Sharing, Free to X, Bosch, Gruppo GE, Motor Green, Piave Motori, Bird, EBC Green Logistics, Enginius, Fiera Milano – NME, Genova Ricambi, Instant System, Ioki, IrenGO, IVU Traffic Technologies, Quattroruote Professional, System Data, Rulex, ZF, RGNT, Evolgo, GoPro ed il mediapartner Telenord.