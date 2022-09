Pallanuoto, Serie A1 al via sabato 22 ottobre: ecco i calendari

Bogliasco. Il 22 ottobre scattano i campionati di Serie A1 maschile e femminile. Per gli uomini si tratta dell’edizione numero 104, mentre per le donne è la trentanovesima. La stagione regolare terminerà il 22 aprile per i maschi e l’8 aprile per le femmine.

Confermate le formule dei playoff scudetto e dei playout retrocessione. Tre i turni infrasettimanali per il torneo maschile (7 dicembre, 18 gennaio e 29 marzo), nessuno per quello femminile. Le date possono essere soggette a variazioni, a seguito della pubblicazione del calendario internazionale.

Formula del campionato A1 maschile

All’edizione numero 104 del campionato maschile, che scatterà il 22 ottobre 2022, parteciperanno quattordici squadre. Confermati i playoff scudetto e i playout retrocessione.

Alla regular season seguiranno i playoff con semifinali per i piazzamenti dal primo al quarto (1ª-4ª e 2ª-3ª; andata il 3, ritorno il 6 ed ev. gara 3 il 9 maggio) e finali (16, 20 ed ev. gara 3 il 27 maggio); i piazzamenti dal quinto all’ottavo saranno stabiliti con semifinali (3, 6 ed ev. gara 3 il 9 maggio) e finali (16, 20 ed ev. 27 maggio).

Playout. La 14esima classifica al termine della regular season retrocederà in Serie A2. La seconda retrocessa sarà stabilita dai playout con semifinali (10ª-13ª e 11ª-12ª; andata il 3, ritorno il 6 ed ev. gara 3 il 9 maggio) e finali (16, 20 ed ev. gara 3 il 27 maggio).

1ª giornata – sabato 22 ottobre

RN Nuoto Salerno-Pallanuoto Trieste

CN Posillipo-AN Brescia

CC Ortigia-Bogliasco 1951

Anzio Waterpolis-Telimar

RN Savona-De Akker Team

Roma Nuoto-Iren Genova Quinto

Pro Recco N e PN-Nuoto Catania

Clicca qui per consultare il calendario della Serie A1 maschile.

Formula del campionato A1 femminile

All’edizione numero 39 del campionato femminile, che scatterà il 22 ottobre 2022, parteciperanno dieci squadre. Confermati i playoff e i playout retrocessione.

Alla regular season seguiranno i playoff con quarti di finale (3ª-6ª e 4ª-5ª; andata il 12, ritorno il 15 ed ev. gara 3 il 19 aprile), semifinali (22, 25 ed ev. gara 3 29 aprile), cui sono ammesse di diritto le prime due classificate della prima fase, e finali scudetto (3, 6, 10 ed ev. 13 e 17 maggio) e per il terzo posto (6, 10 ed ev. 13 maggio); la quinta e la sesta saranno stabilite in base la piazzamento nella regular season.

La decima classifica al termine della regular season retrocederà in Serie A2. Anche la squadra nona classificata potrebbe retrocedere direttamente se distanziata almeno sette punti dall’ottava; altrimenti la seconda retrocessione sarà determinata dal playout salvezza tra le due società (22, 29 aprile ed ev. 6 maggio).

1ª giornata – sabato 22 ottobre

L’Ekipe Orizzonte-RN Florentia

RN Bologna-Rapallo Pallanuoto

SIS Roma-Pallanuoto Trieste

Plebiscito PD-Como Nuoto

Brizz Nuoto-Bogliasco 1951

Clicca qui per consultare il calendario della Serie A1 femminile.