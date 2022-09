Palazzo Ducale, ore contate per Bizzarri presidente: “Se non sarò confermato sarò curioso di conoscere le motivazioni”

Genova. Il 7 ottobre del 2017 Luca Bizzarri, comico, attore, scrittore, doppiatore e imprenditore dello spettacolo, veniva eletto presidente della fondazione Palazzo Ducale in seguito a un’intesa non facilmente raggiunta tra Toti, Bucci e Lega. La figura di Bizzarri era stata “sponsorizzata” da Ilaria Cavo, assessore alla Cultura della Regione che, in procinto di lasciare l’incarico per andare a rappresentare la Liguria alla Camera dei deputati, oggi ha parlato di “chiusura di un ciclo” sedendo vicino a Bizzarri durante la conferenza stampa per la fine dei lavori di restyling del palazzo.

Che Bizzarri abbia una chance su un milione di essere riconfermato è nell’aria da tempo. L’insofferenza reciproca tra lui e la politica, in particolare quella di centrodestra (anche se nella sua satira non ha risparmiato attacchi anche verso altri fronti) ha raggiunto livelli di piena non arginabili. Tanto che all’inizio dell’estate è stato lo stesso sindaco Bucci a volere un “report” sui dati relativi al pubblico e alle attività di Palazzo Ducale che ha dovuto fare i conti con il periodo Covid ma che “non ha mai chiuso, neppure un giorno”, ha più volte rivendicato Bizzarri.

Oggi l’attore si definisce “presidente sospeso”. “Se sarà confermato? Non dovete chiedere a me anzi sono curioso di sapere cosa succederà nel mio futuro e visti i risultati sono curioso di sapere le eventuali motivazioni di una mia eventuale sostituzione che spero non dipendano da altri fattori che non siano quello che ho realizzato qua”. Per la cronaca, per l’incarico di presidente della fondazione Palazzo Ducale Bizzarri non percepisce un euro. Si tratta di un impegno a titolo gratuito.

Bizzarri non va oltre nel tirare fuori i sassolini dalle scarpe. Non al momento, almeno. Ma anzi si conferma: “a disposizione della città, continuerei volentieri questo lavoro meraviglioso” anche per proseguire con il rapporto di fiducia con la direttrice di Palazzo Ducale, Serena Bertolucci, “portarla qui è stata la cosa migliore che ho fatto”– Bertolucci dal 2015 al 2014 era stata direttrice di Palazzo Reale e il suo sbarco alla fondazione è stato acclamato da molti.

Nomi e ipotesi per il post Bizzarri. Ad ogni modo, sono parecchi i rumors circolati in questa lunga estate pre elettorale sul cambio della guardia a Palazzo Ducale, presidenza ma anche vicepresidenza e consiglio direttivo. Si era parlato di Tiziana Lazzari, chirurgo plastico già vicepresidente della fondazione, poi eletta in consiglio comunale con la Lista Toti, ma anche di Francesco Berti Riboli, altro esponente della sanità, privata, patron di Villa Montallegro. Ultimamente, cioè dopo il risultato elettorale, è circolato anche il nome di Mario Bozzi Sentieri, consigliere di Palazzo Ducale e scrittore in area destra. Sembra poco probabile che il centrodestra a capo di Regione e Comune indirizzi, anche questa volta, la ricerca su figure non connotate politicamente.

“Non è una cosa di cui abbiamo parlato finora ma è una tematica che non sarà mio compito analizzare, essendo io in procinto di lasciare l’incarico, se ne occuperanno il presidente Toti e Bucci e il consiglio di amministrazione del palazzo, qui oggi si è concluso l’iter di una procedura bella, la realizzazione del teatrino, e di un ampliamento del palazzo nella sua fruibilità, un’idea di Bizzarri che Regione Liguria ha riconosciuto come strategica e per cui ha contribuito”, le parole di Ilaria Cavo a margine della presentazione dei lavori al Ducale questa mattina.

“E’ stato un presidente, affiancato anche da un direttore in questi ultimi anni, che ha fatto delle mostre alcune più di successo, altre meno, ma il palazzo ha avuto la sua progettualità – la valutazione di Cavo – certo ha risentito di un periodo di covid che non è stato ininfluente, è stata una gestione però in cui sono state lanciate anche idee importanti e innovative come ad esempio “i cinque minuti con Monet”, che ha portato anche dei premi a livello nazionale”.

Altro tema legato a doppia corda a quello del rinnovo della presidenza del Ducale è quello della mancanza di un assessorato alla Cultura in Comune a Genova, lacuna mai colmata dall’elezione di Bucci a giugno. Di fatto, al momento, l’assessore ad interim e lo stesso sindaco e ha fatto capire che non ci sarà un nuovo incarico almeno fino a Natale. L’impressione è che sondaggi su figure di rilievo nelle ultime settimane non siano andate come sperato. Inoltre c’è un problema di “numeri”: in Comune è già stato raggiunto un numero massimo di assessori e quindi per avere un assessore alla Cultura “dedicato” Bucci dovrebbe rinunciare a un altro esponente di giunta.

Sulla mancanza di un assessore comunale alla Cultura Bizzarri afferma: “Non so se sia un problema la mancanza di un assessore alla Cultura, per noi no – osserva – a un certo punto ho anche pensato che Palazzo Ducale potesse essere esso stesso un assessore alla cultura visto che siamo la fondazione culturale più grande della città e anche la più aggregativa, così non è – conclude – ma questi sono problemi che non mi riguardano ma riguardano il sindaco che sa fare ottimamente il suo mestiere”.

Anche Serena Bertolucci ha una sua opinione: “So che ci sono delle soluzioni che verranno proposte, si parla di tavoli di lavoro, a me preoccuperebbe se la cultura non avesse più voce – sottolinea – è necessario che abbia voce, che possa urlare anzi, e che non venga confusa, ad esempio, con il turismo”. Sull’ipotesi di poter assumere lei stessa l’incarico Bertolucci risponde: “No, non è mio compito ma non è neanche un mio talento, bisogna essere molto bravi per fare i politici, io sto bene come direttore di musei”.