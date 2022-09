Padel, il ct della nazionale Spector cerca spazi per realizzare nuovi campi a Genova

Genova. La società Spector Padel House (Sph), attiva nella progettazione, realizzazione e gestione di club da padel è alla ricerca di soluzioni immobiliari su Genova dove realizzare e aprire al pubblico nuovi centri padel con campi e spazi commerciali. È quanto si legge in un comunicato.

Sph è la società fondata dal ct della nazionale italiana di padel, Gustavo Spector. Attualmente gestisce diversi padel club (sia proprietari che terzi) su tutto il territorio nazionale ed è in procinto di inaugurare una Spector House a Firenze e A Venezia. L’azienda si definisce specializzata “nel club-management e nella creazione di community tramite eventi e format dedicati”.

Sph è interessata a valutare le seguenti ipotesi immobiliari: centri sportivi di almeno 1.500 metri quadrati in cui sia possibile riconvertire alcuni degli spazi in campi da padel (da coprire), capannoni industriali tra 2.000 e 4.000 metri quadrati, con altezza minima di 10 metri, all’interno dei quali realizzare campi da padel, spogliatoi e altri spazi commerciali, centri commerciali all’interno dei quali inserire e installare campi da padel e spogliatoi oppure terreni edificabili dove poter realizzare ex novo almeno 6 campi, inclusi spogliatoi e spazi commerciali.

I soggetti interessati a segnalare opportunità in linea possono contattare il team di business development di Sph scrivendo a: development@spectorhouse.com condividendo tutte le informazioni ed i dettagli delle location.

Nelle scorse settimane erano emerse indiscrezioni sulla creazione di nuovi campi da padel in Albaro, al posto di un bosco abbandonato nella valletta del rio Parroco vicino a via Livorno. Le voci si sono rincorse insieme alle proteste degli abitanti preoccupati dal disboscamento avviato dai proprietari del terreno, ma il Comune ha smentito che sia mai stato presentato un progetto.