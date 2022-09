Oss, Rossetti (Pd): “Giunta impreparata, rischiamo di avere Rsa senza personale”

Genova. “Formazione Oss: la giunta si è fatta trovare impreparata e oggi il rischio è di ritrovarci con le Rsa senza personale socio sanitario e costrette a ridurre i servizi. Vengano attivati al più presto corsi regionali pubblici per nuovi operatori sanitari per garantire il ricambio del personale”.

Così il consigliere regionale del Pd Pippo Rossetti, di fronte all’allarme lanciato dai direttori delle Rsa che dopo la pubblicazione delle graduatorie dei bandi per infermieri stanno assistendo all’esodo di personale sanitario dalle loro strutture.

“L’assessore Cavo in questi anni avrebbe dovuto potenziare il sistema di formazione per nuovi operatori socio-sanitari, per poter garantire il ricambio del personale nelle strutture sanitarie – prosegue Rossetti -. Invece da anni i corsi regionali finanziati dal Fondo sociale europeo sono sospesi, esistono solo quelli privati. Inoltre, l’amministrazione comunale genovese ha anche chiuso la scuola tecnico-professionale per Oss a cui si poteva accedere dopo la maturità e che in tre anni avrebbe formato decine di nuovi operatori”.

“Per la mancanza di una strategia a lungo termine che puntasse sulla formazione, rischiamo di trovarci con le Rsa a corto di personale e con il rischio che siano costrette a ridurre i servizi. E’ necessario – osserva Rossetti – che la giunta attivi al più presto nuovi corsi di formazione pubblici per Oss, che garantirebbero la formazione di nuovo personale specializzato nel giro di poco tempo, permettendo di colmare rapidamente le carenze. Si tratta di una misura che andava presa già anni fa, perché della mancanza di personale sanitario lo si sa da tempo. Ma la Giunta si è fatta trovare ancora una volta impreparata”, conclude Rossetti.