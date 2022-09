Osa Community, sbarco anche a Genova per il network di imprenditori italiai

Genova. OSA Communty, la prima e più grande community di imprenditori italiana, fondata da Mirco Gasparotto, presidente del Gruppo Arroweld Italia e guru europeo nell’ambito del coaching dirigenziale e personale, arriva anche a Genova una nuova sede, la n° 14 in Italia. L’OSA POINT sarà inaugurato il prossimo 27 settembre, presso il Grand Hotel Savoia, con l’intento di garantire, anche per i manager liguri, un vasto ventaglio di iniziative ed occasioni di incontro. Special Guest sarà Beppe Costa, Presidente e Amministratore Delegato di Costa Edutainment (Acquario Village)

Osa Community è il più ampio network di imprenditori in Italia, divenuto, in 6 anni di attività, il primo punto di riferimento, collaborazione e conoscenza per chi fa impresa. Con 1200 imprenditori, OSA è una rete concreta che vanta l’appoggio di grandi nomi di imprenditori, tra cui Vincenzo Divella, Divella S.p.A., Angelo Mastrolia, Newlat Food S.p.A., Giuseppe Arditi, Ristopiù Lombardia S.p.A. Con già 12 sedi attive, OSA continua dunque ad ampliarsi a Trento e, prossimamente, a Genova.

La serata in programma il 27 settembre, a partire dalle h. 17:00, sarà un evento per soli imprenditori. Oltre a Beppe Costa, presenzieranno il Prof. Fabio Papa, docente di Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Macerata e alla Business School de Il Sole 24 Ore, con un intervento dal titolo “il futuro dell’economia”, e Mirco Gasparotto, con un esclusivo speech. L’iniziativa vuole essere un’occasione per raccontare la realtà OSA e le prossime iniziative, ai suoi membri e ai nuovi interessati. Seguirà una networking dinner riservata.

Parla Mirco Gasparotto, Presidente del Gruppo Arroweld Italia e fondatore di OSA Community:

“Sono orgoglioso di aprire questa nuova sede – siamo a 14 oramai. E’ un sintomo di crescita costante. OSA Community è nata da un presupposto: fronteggiare la mancanza di tempo nella vita degli imprenditori – tempo per migliorarsi, conoscere, formarsi. Vuole infatti essere un luogo di incontro, fatto da imprenditori per imprenditori, ovvero una fonte di informazioni di valore, pratiche, di prima mano, impossibili da trovare altrimenti. In sei anni ci siamo ampliati, divenendo la prima rete di imprenditori in Italia; un successo che conferma l’impellenza di un bisogno: quello degli imprenditori di ricevere risposte concrete e confrontarsi con chi conosce il proprio mondo.”