Orsa Tpl: “Mancano i ristori per le aziende di trasporto pubblico, la Regione faccia pressione”

Genova. Il bonus trasporti sarà un “aiuto concreto che sicuramente verrà utilizzato in larga misura dall’utenza, ma l’attenzione del sindacato è alta per la mancata erogazione dei ristori per le aziende di trasporto pubblico come indicato nel decreto del 28 ottobre 2021″. A scriverlo in una nota è Orsa Tpl Genova.

“In merito ai ristori abbiamo chiesto alla Regione Liguria di fare pressione a riguardo – spiega il direttivo del sindacato -. Non riteniamo giustificativo il periodo di campagna elettorale, le aziende hanno anticipato il denaro e i bilanci si chiudono a fine anno. Il nostro sindacato ha indetto il 14 settembre un incontro a livello nazionale a Roma, proprio per tenere alta l’attenzione su questo punto”.

Ulteriore perplessità da parte di Orsa Tpl Genova ricade sulla modalità di fruizione del bonus trasporti introdotto dal Governo coi decreti Aiuti e Aiuti bis. In questi giorni è stata avviata la procedura di richiesta, ma “ad oggi ad esempio non c’è nessun riferimento nella app Io, passaggio importante per agevolare tutta l’utenza”, rimarca il sindacato.

“Oltre all’app Io, ci vorrebbero più sistemi integrati che agevolino anche chi ha meno dimestichezza con la tecnologia digitale per non perdere il contributo nell’acquisto degli abbonamenti mensili o annuali per il trasporto pubblico locale ma anche per il trasporto ferroviario nazionale – aggiunge Cristiano Bianchi, segretario provinciale di Orsa Tpl Genova -. È un treno che tutti devono prendere”.