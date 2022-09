Omicidio Alice Scagni, la madre in chat: “Se dovesse citofonare invitatelo ad andarsene, ma da voi non ha senso che venga”

Genova. “Anche da voi, se dovesse suonare il citofono, suggerisco di invitarlo ad andarsene magari con la scusa che il bimbo non sta bene e se insiste immediatamente chiami il 112. E’ il consiglio che Antonella Zarri, madre di Alice Scagni dà in chat alla figlia nel pomeriggio del primo maggio, poche ore prima che Alice venga uccisa a coltellate dal fratello Alberto sotto la sua abitazione a Quinto.

Non le dice esplicitamente che nella seconda telefonata Alberto ha minacciato anche lei e Gianluca, probabilmente per non allarmarla troppo, ma le consiglia di non aprirgli la porta.

La madre chattando con Alice le spiega che il padre quando Alberto intorno all’ora di pranzo lo ha chiamato due volte per insultarlo e minacciarlo, gli ha detto che ha che avrebbe chiamato il 112 e così ha fatto.

E Alice chiede alla madre cosa ha detto la polizia: “Hanno ribadito che deve esserci aggressione o minaccia di persona e allora bisogna chiamare immediatamente il 112”

Nelle chat del 1 maggio emerge certamente l’esasperazione di un’intera famiglia di fronte al 42enne diventato sempre meno lucido e violento e che solo il giorno prima aveva cercato di incendiare la porta di casa della nonna che loro ora cercano di “mettere in sicurezza” facendo in modo che si trasferisca in campagna.

“Eh ma non possiamo andare via tutti?! Non si può vivere così” sbotta Alice a un certo punto.

“Da voi non ha senso che venga, dicevo per scrupolo” dice Zarri alla figlia perché quelle minacce forse davvero non le avevano prese alla lettera. E infatti, dopo le telefonate del figlio all’ pranzo i genitori sembrano speranre che il peggio sia passato: “Dopo un paio di telefonate si è quietato e non ha neanche picchiato” dice Antonella alla figlia.

“Dobbiamo solo resistere fino a domani e capire se si rende conto che rischia il tuo”.

“Condividere conversazioni intime con una figlia meravigliosa e persa per difendersi da adombrate mancanze di adeguati avvisi ad Alice dell’ aggravarsi delle condizioni patologiche in cui versava suo fratello è umiliante” dice Antonella Zarri condividendo sui social queste chat consegnate agli inquirenti. Il tenore di dramma incombente in divenire che trasudano dovrebbe essere sufficientemente chiaro anche a Procura e Questura” attacca e ribadisce: “Siamo costretti da questo Stato ad una vera e propria Tortura spietata per cercare di avere giustizia perché la verità è già sotto gli occhi di tutti”.