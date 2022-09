Omicidio Alice Scagni, il sindacato di polizia attacca la famiglia: “Spettacolarizzazione mediatica alla ricerca di capri espiatori”

Genova. Si dice “fiducioso” nell’operato della magistratura ma anche “sbalordito” dalla denuncia presentata dalla famiglia Scagni il sindacato di polizia Siap che parla di un “accanimento a nostro parere fuori luogo”.

“Anche se non vogliamo entrare nel merito della questione delicata, al vaglio dell’autorità giudiziaria competente – dice il segretario Roberto Traverso – è opportuno ricordare che il sostegno per le problematiche psicologiche dell’assassino non erano di certo di competenza della Polizia di Stato ma bensì dei servizi sociali specifici ai quali, vogliamo immaginare, la famiglia si sarà rivolta”.

Rispetto al presunto mancato intervento denunciato dalla famiglia “sono in atto le dovute indagini e gli accertamenti che naturalmente terranno conto di tutti gli aspetti da tenere in considerazione, a partire dal ruolo e le competenze svolte o meno dai soggetti istituzionali che di solito vengono interessati e che devono intervenire in casi come questi” dice il sindacato che però attacca la famiglia per quella che definisce una “spettacolarizzazione” dei fatti .

Secondo il Siap la famiglia “attraverso i propri legali puntano ad individuare mediaticamente dei capi espiatori possa essere valutata come un mirato tentativo per distogliere l’attenzione da altri elementi prettamente familiari che comunque hanno un peso su questa triste e drammatica vicenda”.

Il Siap ribadisce come “la Polizia di Stato non può sostituirsi ad attività di supporto psicologico che competono ad altri” e ricorda come tuttavia “questo si verifica molto spesso (vedasi omicidio di Jefferson Tomalà di Sestri Ponente) ed è una delle problematiche che il nostro sindacato sta denunciando ormai da molti anni”.