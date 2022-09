Omicidio Alice Scagni, i genitori denunciano formalmente la polizia: “Le loro omissioni hanno causato il delitto”

Genova. Una denuncia formale contro la polizia che non sarebbe intervenuta per fermare la mano omicidiaria di Alberto, che la sera del 1 maggio ha ucciso con una ventina di coltellate la sorella Alice dopo averla attesa per almeno un’ora sotto casa.

La denuncia da parte di Antonella Zarri e Graziano Scagni, genitori di Alice e Alberto, contro forze dell’ordine e Asl e depositata stamani dall’avvocato Fabio Anselmo rappresenta l’ennesimo capitolo dalla battaglia che la famiglia Scagni ha deciso di condurre con i responsabili dei “comportamenti omissivi” che avrebbero portato al delitto.

Chi avrebbe potuto fermare Alberto e non l’ha fatto ,sostengono gli Scagni è responsabile non solo di “omissione d’atti d’ufficio” come ipotizzato dalla procura di Genova nel fascicolo aperto dopo il delitto proprio su input delle accuse dei genitori, ma anche del più grave “morte come conseguenza di altro reato”, previsto dall’articolo 586 del codice penale.

“La condotta delittuosa – scrive l’avvocato Anselmo nella denuncia – sta nella scelta delle forze dell’ordine più volte interpellate di non intervenire nonostante quanto disperatamente chiesto dal padre e della madre dell’autore dell’omicidio per rintracciare e mettere in sicurezza Alberto Scagni, il quale aveva già inequivocabilmente preannunciato che avrebbe fatto del male al padre, alla sorella e a suo marito”.

E oltre alla polizia, a cui imputa un reato doloso, un’omissione colposa viene imputata anche alla psichiatra della Asl3 che, scrive la famiglia Scagni nella denuncia, che avrebbe dichiarato che la strada giusta per Alberto sarebbe stata quella di un accertamento sanitario obbligatorio, ma serviva la denuncia della famiglia che non era ancora stata fatta. Per l’avvocato della famiglia Scagni tuttavia “tra i presupposto dell’Aso non compare mai la denuncia”. “Se il 28 aprile la dottoressa XX avesse attivato la procedura dell’Asso – dicono gli Scagni nella denuncia – Alberto sarebbe stato messo in condizione di non nuocere in pochissimo tempo”.