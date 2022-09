Omicidio Alice Scagni, entro fine mese la perizia psichiatrica su Alberto. E la famiglia punta a ricusare il perito

Genova. Sarà depositata il 30 settembre la perizia psichiatrica che deve stabilire se Alberto Scagni, il 42enne che la sera del primo maggio ha ucciso a coltellate la sorella Alice, è o meno capace di intendere e di volere.

Stamattina al decimo piano di palazzo di giustizia a Genova si è tenuta l’udienza che avrebbe dovuto discutere la perizia in incidente probatorio ma il perito nominato dal gip Paola Faggioni ha chiesto una proroga per depositare il documento. La perizia sarà quindi discussa nell’udienza fissata per il 3 novembre. Proprio stamattina nel carcere di Marassi si è tenuto l’ultimo colloquio tra il perito Elvezio Pirfo, i consulenti tecnici nominati dalle parti e Alberto Scagni. Ieri l’avvocato dei genitori di Alice e Alberto, Fabio Anselmo ha protestato per essere stato escluso dall’operazione peritali.

Secondo il gip “nel caso in esame iI perito deve procedere al delicatissimo e complesso esame dell’indagato – si legge nell’ordinanza – la cui genuinità può essere compromessa e condizionata, anche involontariamente dalla presenza di un elevato numero di persone”. Anselmo ieri aveva di fatto accusato il perito di aver utilizzato toni no appropriati nei colloqui che sono stati video e fonoregistrati.

All’avvocato della famiglia Scagni è stato consentito dal giudice di partecipare alla riunione tra i consulenti tecnici (tra cui quello nominato dai suoi assistiti) al termine del colloqui. Nell’udienza di stamattina il gip ha confermato la sua ordinanza suscitando nuove proteste e la minaccia a parte di Anselmo, di chiedere la risurrezione del perito.

Parallelamente all’indagine per l’omicidio di Alice, che di fatto si chiuderà con la discussione in incidente probatorio della perizia psichiatrica, procede anche l’indagine della Procura sulle presunte omissioni da parte di polizia e centro di salute mentale nei giorni precedenti alla tragedia: secondo l’esposto depositato dalla famiglia Scagni infatti forze dell’ordine e Asl3 se si fossero mosse tempestivamente dopo le richieste della famiglia avrebbero potuto impedire il delitto.

Ma a domanda se ci siano persone iscritte nel registro degli indagati in questo fascicolo parallelo, la Procura invoca il segreto istruttorio, ricordando che per la stessa ragione non ha ancora diffuso come vorrebbe la famiglia Scagni la telefonata al 112 di quella domenica pomeriggio.