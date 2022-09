Oltre 70 posti di lavoro creati da maggio con il progetto Start Tappe, già in 400 si sono rivolti agli sportelli nel centro storico

Genova. Oltre 70 contratti di lavoro firmati e più di 50 le nuove aziende nate da maggio a oggi nell’ambito del progetto Start Tappe, portato avanti dal Comune di Genova insieme ad alcuni soggetti del terzo settore e rivolto a giovani e adulti appartenenti a categorie svantaggiate tra i quali anche disoccupati da oltre sei mesi. L’aspetto più interessante è che questi risultati sono stati ottenuti a partire da una platea di fruitori di circa 400 persone con un tasso di riuscita, quindi, altissimo.

Incontro della domanda e dell’offerta, orientamento al lavoro, valorizzazione delle competenze, colloqui individuali, tirocini e formazione ma anche assistenza sulla creazione d’impresa e sull’uso del digitale: attraverso questi canali è nato il progetto. Un gioco di parole basato sul termine “start up” e che si traduce tra le altre cose, con un patto di sussidiarietà tra amministrazione e terzo settore, in due sportelli aperti nel centro storico: in via di Posta Vecchia e in via di Santa Maria di Castello.

“I due sportelli sono già attivi da alcuni mesi e se pensavamo che in una prima fase avrebbero offerto servizio a circa 200 persone ci siamo resi conto che sono già 400 quelle che hanno chiesto supporto – dice l’assessore al Sociale Lorenza Rosso – ma noi vogliamo che questo progetto sia conosciuto ancora du più e il più possibile sfruttato anche per farlo proseguire nel tempo”. Il Comune, per il 2022, ha stanziato un plafond teso a coprire il 70% del budget stabilito, circa 700mila euro ma ulteriori fondi possono essere trovati dalle cooperative attraverso bandi europei e altro.

“Spesso ci sono problemi di matching tra lavoratore e datore di lavoro – aggiunge Manuel Sericano, direttore della cooperativa Agorà – e questo progetto vuole favorire invece lo scambio e farlo nel centro storico, nell’ambito del piano Caruggi, per fare modo che i cittadini possano trìovare risposte sul tema del lavoro”.

I numeri. E’ lui a fornire i dati del progetto dalla sua partenza, tra maggio e giugno, ad oggi: agli sportelli sono arrivati 349 contatti (al 31 agosto), sono stati fatti 200 colloqui, attivati 38 percorsi di individuazione delle competenze, e sono state create 55 nuove aziende, partiti 14 tirocini ma soprattutto realizzati 75 matching assunzionali, cioè 75 contratti di lavoro stipulati.

Altri ambiti del progetto Start Tappe sono un centro di educazione al lavoro per adulti, esperimento che capitalizza il know how della rete sociale dei centri per ragazzi, uno sportello digitale e una “officina della cura”, una sorta di portierato di quartiere, che si trova alla Maddalena. Sul fronte digitale è stato particolarmente utile un canale telegram “newsletter start>tappe” che ha potuto fornire offerte e richieste di lavoro in maniera snella e rapida.

A chi si rivolge. Start Tappe si rivolge a un’ampia platea di giovani e adulti “fragili” residenti o domiciliati a Genova. Persone nella fascia di età 18/35 con disabilità, persone con dipendenze, minori in età lavorativa con situazioni di difficoltà familiare, ai condannati ammessi a misure alternative alla detenzione, ma anche a tutte le categorie svantaggiate previste dalla normativa europea e quindi anche chi non ha un impiego retribuito da almeno sei mesi, di giovani 18-24 anni, di chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale, adulti che vivono soli con una o più persone a carico, occupati in professioni con alto tasso di disparità uomo-donna, persone che appartengono a minoranze etniche in stati membri dell’Ue. A queste categorie si aggiungono tutte le fasce grigie che, anche a seguito della crisi economica dovuta alla pandemia sono uscite dal mondo del lavoro.