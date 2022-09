Oktoberfest, ripartenza con oltre 100mila visitatori in 18 giorni di manifestazione

Genova. Si è chiusa la dodicesima edizione dell’Oktoberfest di Genova. La manifestazione, interrotta per due anni a causa della pandemia, ha segnato un grande ritorno e ha raggiunto i numeri delle passate edizioni, arrivando a oltre 100 mila visitatori, provenienti dalla Liguria, ma anche da molte altre regioni italiane e dall’estero.

«L’edizione appena conclusa è stata quella della ripartenza e non possiamo essere più felici di così – racconta l’organizzatore Alessio Balbi, titolare della Birreria HB – Il pubblico ha dimostrato una forte voglia di tornare a vivere eventi in prima persona. Abbiamo ricevuto un enorme affetto sia dai genovesi sia dai visitatori arrivati da diverse regioni. Numerosi anche i turisti, che negli ultimi mesi stanno popolando con entusiasmo la nostra città e hanno fatto tappa anche all’Oktoberfest. Ogni anno riusciamo a raggiungere un pubblico eterogeneo, composto da gente di ogni età: adulti, giovani, famiglie con bambini. Il nostro evento è nato proprio con l’obiettivo di riunire le persone per fare festa e divertirsi, quest’anno anche cercando di superare insieme il periodo non facile che abbiamo vissuto».

Entusiasmo anche per le proposte gastronomiche, per le iniziative collaterali e per l’intrattenimento delle band bavaresi, che adesso sono impegnate all’Oktoberfest di Monaco di Baviera.

«Oltre alla birra e alla gastronomia, protagonisti indiscussi della manifestazione che riscuotono sempre molto successo – continua Balbi – il pubblico ha apprezzato soprattutto le band bavaresi che si sono alternate sul palco del tendone dell’Oktoberfest di Genova e hanno intrattenuto il pubblico fino a tarda serata con canzoni, brindisi, balli ed esibizioni speciali». E tra le specialità bavaresi più apprezzate lo stinco, i bratwurst e il brezel.