Nuova rimessa Gavette, la proposta per dare spazi attrezzati ai ragazzi della scuola di via Lodi

Genova. “Nello scorso ciclo amministrativo, l’ex presidente D’Avolio insieme al suo assessore Passadore, hanno condiviso con il dirigente scolastico e il presidente del Consiglio di Istituto, la possibilità di realizzare nella nuova copertura della rimessa Gavette una struttura coperta polifunzionale che possa garantire ai ragazzi un nuovo spazio dove svolgere per tutto l’anno scolastico attività motoria. Attualmente le “palestre” della scuola sono molto piccole e poco funzionali”.

A dirlo al consigliere comunale del Partito Democratico Crisina Lodi, attraverso una nota stampa:”Durante la commissione del 2 agosto 2022, la consigliera comunale del Partito Democratico Cristina Lodi, ha evidenziato l’esigenza di far rientrare nel progetto di copertura una nuova palestra coperta a favore della scuola di Via Lodi. Il consigliere Filippo Bruzzone della lista Rosso Verde, in sede di commissione, ha condiviso questa opportunità sottolineando come il Consiglio di Istituto si aspetti da questo progetto una risposta concreta ai tanti problemi che affliggono il plesso scolastico; a partire dalla mancanza di spazi adeguati per l’attività fisica”.

La consigliera Lodi esprime così le motivazioni della proposta: “Il plesso scolastico interessato con scuole materne, elementari e medie inferiori non ha una palestra propria e nell’Istituto Comprensivo esistono spazi adibiti ad attività sportive molto ridotti nelle dimensioni e nei servizi (mancanza di spogliatoi per esempio). La riqualificazione quando passa dal futuro delle nostre ragazze e ragazzi assume ancora più senso in termini di messa a disposizione per ottenere più servizi. La metratura a disposizione inoltre permetterebbe di pensare anche a una tensostruttura con misure pari a un campo di pallamano con spogliatoi e piccole gradinate al coperto”.

Aggiunge il consigliere Bruzzone: “Diventa fondamentale aprire un tavolo continuo di lavoro e confronto con i territori come ho suggerito anche al municipio. In settembre questo dialogo deve ripartire in base agli impegni assunti da comune e municipio. Monitoreremo come gruppo consigliare che ciò avvenga”.

L’augurio è quello che il percorso per la nuova struttura sportiva della scuola di Via Lodi possa andare avanti in modo condiviso con tutti i soggetti coinvolti. D’Avolio e Passadore confermano questa esigenza: “Dobbiamo procedere verso questa direzione, la nostra proposta è costruttiva e ripercorre un dialogo avviato con l’istituzione scolastica; ci aspettiamo condivisione e voglia di andare avanti con il progetto. Il nostro ruolo sarà quello di spingere il Municipio e il Comune verso la nostra proposta”.