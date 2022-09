Nuova diga, la Lista Toti contro Pd e M5s: “Erano al governo, adesso gufano contro Genova”

Genova. “L’unica diga che non sarà mai realizzata è quella in grado di fare argine alla sfacciataggine di Movimento 5 Stelle e Pd. Quelli che hanno espresso gli ultimi ministri delle Infrastrutture adesso pontificano e criticano gufando perché Genova possa perdere un’opera fondamentale che – possiamo tranquillizzarli – verrà invece realizzata”. Lo scrive la Lista Toti a proposito della reazione delle opposizioni a proposito dei nuovi rallentamenti sulla nuova Diga.

I candidati e portavoce grillini evocano addirittura Toninelli, l’uomo che per costruire il nuovo ponte voleva un progetto con le altalene e le aree pic-nic per le famiglie. E trovano sponda nei vertici di turno del Partito Democratico ligure, che ipotizzano la perdita dei fondi del Pnrr, dimenticando come il loro partito sia stato l’unico a fregiarsi del “merito” di aver votato contro il decreto Genova, o di aver scritto al ministro delle Infrastrutture per chiedere di bocciare il finanziamento del Piano di mobilità presentato dal Comune di Genova.

“Piuttosto – proseguono i totiani liguri – è particolarmente sconcertante che un partito che si candida a guidare il paese e si definisce paladino delle opere e della modernizzazione esulti ad ogni intoppo dovuto ai bizantinismi burocratici spesso inventati dai suoi stessi esponenti, invece di chiedersi come semplificare la procedura di opere complesse quale è la diga di Genova. Siamo di fronte a un Pd che fa ironia sul modello Genova, quando la storia della città insegna che l’unico modello dei dem è stato quello di architettare procedure sempre più contorte che hanno condannano all’immobilismo per decenni questa regione e questa città”.

“Nel livore verso chiunque faccia qualcosa, che traspare dal loro comunicato, c’è la migliore descrizione del fallimento della loro classe dirigente e la più strenua difesa di una mediocrità che vede in ogni progetto fatto da altri la rappresentazione della propria ignavia e incapacità di assumersi responsabilità. Esauriti i tentativi con analisi costi-benefici, dibattiti pubblici, progetti alternativi e giochetti di bassa politica, Pd e Cinque Stelle si mettano l’anima in pace. Non potendo più dare il cattivo esempio, sono gli unici che non possono permettersi buoni consigli a chi, a Genova e in Liguria, hanno dimostrato di saper fare le cose”, concludono.