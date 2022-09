Nuova denuncia dei residenti del Molo: “Minori non accompagnati hanno tentato di rapinare 4 pensionate con lo spray urticante”

Genova. Il centro di prima accoglienza è stato chiuso a fine agosto ma alcuni dei minori non accompagnati, secondo i residenti del Molo, sarebbero soliti tornare nella zona del porto antico anche per commettere furti e rapine. L’ultimo episodio sarebbe accaduto ieri pomeriggio: alcuni minori stranieri avrebbero tentato di rapinare quattro anziane che stavano sedute su una panchina del porto Antico utilizzando uno spray urticante.

Le pensionate sono state soccorse da alcuni residenti prima che i giovani riuscissero a sfilar loro borse e portafogli.

A raccontare l’episodio è il comitato spontaneo del quartiere del Molo, che si è battuto per la chiusura del centro e che ora invita i frequentatori del porto antico alla massima prudenza. Le pensionate al momento, secondo quanto appreso, non avrebbero per paura voluto presentare denuncia.

“Nonostante la struttura sia stata chiusa – spiega Barbara portavoce del comitato – questi giovani continuano a bazzicare nel quartiere e creare problemi. Invitiamo ad avvisare subito le forze dell’ordine nel caso di atteggiamenti sospetti”. Gli episodi vengono nel contempo anche raccolti dal Municipio Centro Est per essere a loro volta inviati agli assessorati competenti del Comune di Genova in modo che le segnalazioni arrivino al tavolo di sicurezza della prefettura”.