“No Skymetro”, lunedì nuova riunione aperta del comitato in piazza Manzoni

Genova. Lunedì 19 settembre, dalle ore 18.00 in piazza Manzoni si terrà una nuova riunione aperta del costituente gruppo Opposizione Skymetro – Val Bisagno Sostenibile.

“La decisione di fare una riunione aperta, in piazza, è dovuta sia al grande interesse suscitato dal tema e dal percorso proposto che dalla naturale decisione e necessita di favorire la partecipazione, l’informazione, il confronto”, spiegano i promotori.

“La piazza è, simbolicamente e praticamente, il luogo del confronto di tutti. La partecipazione è quella che è mancata nell’iter decisionale e ideativo su pensare un progetto per un Valbisagno sostenibile e più agevole nella mobilità”.

Il nascente comitato “vuole, quindi, supplire, suo malgrado, alle mancanza di trasparenza con i giusti tempi, informazione, coinvolgimento, partecipazione. La riunione aperta in piazza è un buon modo, tutti potranno accedere e portare il proprio contributo di idee e risorse. Piazza Manzoni è anche il luogo accanto a dove lo Skymetro inizierebbe la sua corsa nella valle abbattendo, da quel che ci sembra capire, gli alberi di Corso Galliera e impattando sui versanti del Bisagno”.

Il gruppo Opposizione Skymetro sta promuovendo anche una raccolta di firme allegata a una petizione al sindaco di Genova contro lo Skymetro e sta raccogliendo i soldi per un ricorso sul progetto. L’appuntamento di lunedì prossimo sarà anche una occasione per rilanciare queste azioni e chiedere sostegno a chi è interessato. Sostegno economico che, seppur non ancora sufficienti, sta arrivando in modo spontaneo e significativo in questi primi giorni.