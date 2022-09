Nelle aree ex Ilva anche il dissalatore, Bucci: “Potremmo dare acqua alla Pianura Padana”

Genova. Nelle aree ex Ilva di Cornigliano potrebbe trovare spazio anche il dissalatore, l’impianto per rendere utilizzabile l’acqua marina che la Città metropolitana ha deciso di inserire nella programmazione quadriennale 2022-2027. È l’ipotesi lanciata dal sindaco Marco Bucci ieri sera in occasione del comizio elettorale di Matteo Salvini al Porto Antico.

“Noi abbiamo una ricchezza enorme, l’acqua, che sarà il nuovo petrolio – ha spiegato Bucci -. Se mi danno le aree Ilva, signori, ci faccio tante di quelle cose che la metà basta. Potremmo produrre molta acqua anche per la Pianura Padana. Abbiamo tutte le competenze, l’acqua e anche gli spazi. È un investimento per il futuro della nostra città”.

Il sindaco ne aveva parlato anche martedì scorso esponendo le linee programmatiche in consiglio comunale. Secondo i dati forniti dal primo cittadino a Tursi, Genova consuma ogni anno 25 milioni di metri cubi d’acqua, mentre dai depuratori ne escono 45 milioni di metri cubi che finiscono in mare e non vengono sfruttati in alcun modo: la differenza numerica si spiega col fatto che gli impianti raccolgono anche l’acqua piovana e non solo gli scarichi della rete idrica. “Se pensate di metterli insieme con altri 45 milioni di metri cubi provenienti dal dissalatore avremmo 90 metri cubi d’acqua dolce, un’enorme ricchezza”, sostiene Bucci.

Nel risiko dei futuri impianti da collocare in città (ai quali si aggiunge l’eventuale rigassificatore proposto da Toti, che Bucci vedrebbe bene sulla nuova diga del porto) ancora una volta cade l’occhio sulle aree attualmente occupate da Acciaierie d’Italia, un milione di metri quadrati vincolati dall’accordo di programma del 2005 che attualmente danno lavoro a un migliaio di persone. Le amministrazioni in carica non hanno mai fatto mistero di volerne destinare una parte ad altri usi industriali o logistici per aumentare l’occupazione e la produttività di uno spazio che fa gola a tutti, con lo scetticismo dei sindacati che spingono invece per un potenziamento delle attività siderurgiche.

Quella del dissalatore, del resto, è solo l’ultima ipotesi in ordine di tempo per la riconversione parziale delle aree ex Ilva. Più concreto è il progetto dell’autoparco da 250-300 stalli per i camion a servizio del porto che potrebbe sorgere al posto dell’ex centrale elettrica oggi in disuso. Altra idea che avrebbe potuto essere agganciata al Pnrr, ma che ultimamente è caduta un po’ nel dimenticatoio, era quella di un impianto per chiudere il ciclo dei rifiuti e produrre idrogeno, anche questo teorizzabile nel sito della centrale elettrica. Una partita che andrà giocata in ogni caso col prossimo governo e con la futura proprietà dell’ex Ilva a maggioranza pubblica, sempre che l’operazione non subisca ulteriori ritardi.