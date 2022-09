“Nastro rosa”, parte in Liguria la campagna di Airc per la ricerca sul tumore al seno

Genova. Sono molte le iniziative organizzate nel mese di ottobre anche dal Comitato Liguria di Fondazione Airc per raccogliere fondi e promuovere la ricerca contro il tumore al seno.

Madrina della campagna contro il tumore al seno, ideata molti anni fa da Evelyn H. Lauder, in Italia è Roberta Capua. Il simbolo scelto da Airc per rappresentare questa sfida è un nastro rosa “incompleto”. Perché sia colorato interamente richiede l’impegno di tutti l’impegno delle donne, che devono sottoporsi agli screening e agli esami di controllo raccomandati; l’impegno dei ricercatori, al lavoro per mettere a punto nuove terapie; e l’impegno dei partner e dei sostenitori, che hanno consentito ad Airc di destinare solo nel 2022 15 milioni di euro a 161 progetti di ricerca e borse di studio in quest’ambito.

Grazie ai progressi della ricerca per la diagnosi e la cura del cancro al seno, dal 1992 a oggi nel nostro Paese la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è cresciuta dal 78 all’88%. Un progresso che si traduce in decine di migliaia di vite salvate, perché il tumore al seno colpisce ogni anno solo in Italia 55.000 donne, una su otto nell’arco della vita. Il 12% che ancora manca per salvare tutte le pazienti è dovuto alle forme più aggressive, come il carcinoma mammario metastatico, che riguarda circa 37.000 donne

LE INIZIATIVE IN REGIONE

Nella nostra Regione, oltre all’illuminazione dei principali monumenti dei capoluoghi liguri, sono diverse le iniziative in corso. Il più atteso è il TROFEO DI GOLF AIRC NASTRO ROSA, giunto alla sua seconda edizione, che si disputerà domenica 16 ottobre nel prestigioso circolo di golf “Villa Carolina”. Alla campagna hanno aderito anche alcune tra le più importanti realtà aziendali liguri – tra cui Banca Carige, Coop Liguria e Creditis – che hanno fatto omaggio al proprio personale femminile del nastrino, ricordando così loro sia l’importanza della prevenzione che della partecipazione attiva nel promuovere questa iniziativa presso tutte le donne. Molti sono anche gli esercizi commerciali e le farmacie del territorio che sostengono la campagna distribuendo, a fronte di una donazione minima di 2 euro, le spillette Nastro Rosa, simbolo della campagna. Per trovare il punto di distribuzione più vicino: nastrorosa.it