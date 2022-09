“Muoversi in città, per una mobilità sostenibile”, sabato 17 alla Gavoglio l’evento di Legambiente Polis

Genova. “Muoversi in città, per una mobilità sostenibile e inclusiva” è il titolo dell’iniziativa organizzata dal circolo Legambiente Polis sabato 17 settembre dalle 17,00 presso La casa nel Parco (ex caserma Gavoglio) in via del Lagaccio 41 a Genova.

«Un evento dedicato alla mobilità sostenibile, inclusiva e a zero emissioni in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile» – raccontano gli organizzatori mentre spiegano come l’iniziativa coinvolga comitati e associazioni genovesi e abbia come obiettivo dare una lettura indipendente della mobilità sostenibile a Genova e degli investimenti previsti per i prossimi anni.

L’attività prevista consiste in un talk pomeridiano, dalle 17, in cui si parlerà dei progetti al centro del dibattito attuale (funivia sopra il Lagaccio e Skymetro della Val Bisagno), e in laboratori per bambini incentrati sulla mobilità.

Dalle 19 seguiranno exhibit, racconti e dimostrazioni e la festa di autofinanziamento dell’associazione.

«Sarà un evento informale aperto a tutti i cittadini per ragionare insieme sul significato di mobilità sostenibile, inclusiva e a zero emissioni, per analizzare le caratteristiche dell’attuale mobilità urbana a Genova e definire una direzione da seguire nel futuro» conclude Daniele Salvo, presidente del circolo Polis.

Per informazioni scrivere a legambiente.polis@gmail.com.