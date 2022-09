Motociclista finisce sull’asfalto sulla A12 tra Nervi e Recco: in codice rosso al San Martino

Genova. Grave incidente questa mattina intorno alle 9.30 sull’autostrada A12 subito dopo Nervi in direzione levante.

Una moto per ragioni ancora da accertare è finita a terra, non è chiaro se per un incidente autonomo o dopo aver toccato un’auto. L’uomo alla guida del mezzo è rimasto ferito in modo serio

Sul posto l’automedica del 118 Golf 6 e la croce verde di Quinto. Il motociclista è stato trasportato al San Martino in codice rosso.

L’incidente sta causando anche ripercussioni al traffico. Al momento di registrato 3 chilometri di coda in direzione levante.