Morte Regina Elisabetta, il consiglio comunale di Genova si apre con un minuto di silenzio

Genova. Il consiglio comunale di Genova ha osservato un minuto di silenzio, in apertura della seduta di oggi, per ricordare la morte della regina Elisabetta seconda d’Inghilterra a pochi giorni dalla sua scomparsa.

Il presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba ha illustrato la vita della sovrana, i legami tra Genova e l’Inghilterra e la visita di Elisabetta II in città nel 1980.

“Fece suo anche il nostro mugugno – ha ricordato Cassibba – si dice che domandò “how many stairs?” di fronte alle grandi scalinate di palazzo Durazzo Pallavicini in via Balbi”.

Alla fine della commemorazione e del minuto di silenzio dai banchi del consiglio si è sentita la frase: “W la Repubblica”. Secondo i presenti a pronunciarla sarebbe stato il consigliere leghista Federico Bertorello.