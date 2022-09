Mondiali di volley, l’Italia è Campione del Mondo: 3-1 alla Polonia e titolo iridato conquistato

È successo ancora a casa loro. Si potrebbe riassumere in questa maniera il trionfo della nostra nazionale di volley, una squadra pimpante e volitiva sotto ogni aspetto riuscita a salire sul tetto del Mondo 24 anni dopo l’ultimo trionfo.

Era infatti dal 1998 che l’Italvolley non riusciva ad imporsi nel torneo internazionale più prestigioso, un fattore che avvalora ulteriormente quella che è stata una vera e propria cavalcata trionfale.

Prima un girone perfetto sotto ogni aspetto vinto in scioltezza schiantando Canada, Turchia e Cina per 3-0, poi gli ottavi contro Cuba, questi superati con il risultato di 3-1. Successivamente è arrivata la grande impresa contro la Francia campione olimpica in carica, una vittoria strappata al tie-break che ha permesso ad un’intera nazione di iniziare a sognare.

Il resto è storia: prima la vittoria a Lubiana contro la Slovenia in semifinale e infine ecco la splendida affermazione di Katowice di questa sera, il tutto per un trionfo entusiasmante.