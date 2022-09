Liguria. La tramontana tesa, a tratti forte, caratterizza questa giornata dal punto di vista meteorologico. Secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, al mattino sulla costa cielo generalmente sereno, mentre nell’interno savonese e genovese il cielo sarà parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Nel corso della mattinata atteso un aumento della nuvolosità su imperiese e tra Portofino e Tigullio (e relativo entroterra), dove nel pomeriggio non si esclude qualche locale scroscio di pioggia. Altrove cielo sereno o poco nuvoloso.

Venti appunto da Nord Nord-Est generalmente tesi o forti su genovese e savonese, più moderati altrove.

Mare mosso al largo e sul bacino occidentale, poco mosso altrove.

Temperature stazionarie sulla costa minime tra 15 e 19° C, nell’interno tra 3 e 11° C. Massime tra 24 e 27° C, nell’interno tra 19 e 24° C (fondovalle/collina).

Domani, giovedì 22 cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Venti deboli dai quadranti meridionali, mare poco mosso ma mosso il settore ovest. Temperature in calo le minime, stazionarie le massime.

Venerdì 23 settembre generalmente sereno o poco nuvoloso, possibile qualche addensamento nuvoloso più consistente tra genovese e savonese. Temperature stazionarie.