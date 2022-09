Liguria. Avvio di settimana caratterizzato da tempo variabile sulla nostra regione. Mentre nella giornata di martedì, l’ingresso di correnti settentrionali in quota, determina tempo maggiormente stabile. Sono le previsioni degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 26 settembre, in mattinata, e nel primo pomeriggio nuvolosità sparsa sull’intera regione, che potrà risultare maggiormente compatta e associata a qualche rovescio sul centro-levante. Nel corso del pomeriggio addensamenti sui rilievi di Alpi Liguri e Appennino centro-orientale, non si escludono rovesci associati. Lungo la fascia costiera tempo prevalentemente asciutto con alternanza tra sole e nubi. Venti, deboli o moderati. Mare poco mosso sotto costa, molto mosso al largo per libeccio. Temperature minime in lieve aumento, massime stabili o in leggero aumento: saranno comprese sulla costa tra 14 e 24 gradi, nell’interno tra 6 e 21.

Domani, martedì 27 settembre, in mattinata residui piovaschi sull’estremo levante, sereno o poco nuvoloso altrove. Nel corso del pomeriggio tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi ovunque.

Quella di mercoledì 28 settembre sarà una giornata caratterizzata dal transito di stratificazioni medio-alte, comunque in un contesto prevalentemente soleggiato. Temperature stazionarie.