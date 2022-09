Liguria. Un profondo e complesso sistema depressionario centrato nel Regno Unito si avvicina lentamente all’Italia. La Liguria entra nella fase prefrontale con possibili temporali tra savonese orientale e genovese di levante e relativo entroterra.

Nelle prime ore del mattino cielo sereno o velato agli estremi della regione. Nuvolosità più organizzata sarà presente sul settore centrale. Nel corso della mattinata il Limet, Associazione ligure di meteorologia, si attende lo sviluppo di un sistema temporalesco che potrebbe interessare maggiormente l’area compresa tra il savonese di Levante e il genovese di Levante. Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio fenomeni in graduale esaurimento. Qualche rovescio pomeridiano sarà ancora possibile su Alpi liguri e Appennino di ponente. Altrove cielo velato o al più parzialmente nuvoloso. In serata nuovo aumento della copertura nuvolosa sul settore centrale ma senza fenomeni di rilievo.

Venti moderati da Sud-Est tra genovesato di Levante e spezzino, da Nord-Nordest più a Ponente. Nel pomeriggio venti deboli o moderati da Sud-Est un po’ ovunque.

Mare mosso sui bacini di Ponente, poco mosso altrove.

Temperature generalmente stazionarie sulla costa minime tra 18 e 23° C, massime tra 27 e 30° C. Nell’interno minime tra 9 e 16° C, massime tra 26 e 30° C (fondovalle/collina).

Giovedì, fin dalle ore notturne e fino a metà mattinata, sono attesi temporali che coinvolgeranno soprattutto l’area compresa tra il genovesato e lo spezzino. Maggiori schiarite a Ponente. Dalle prime ore del pomeriggio sviluppo di temporali sulle Alpi liguri e su gran parte dell’Appennino. In serata ancora possibili rovesci sul settore centro-orientale in lento esaurimento.

Venti al mattino moderati o tesi da Sud-Est sul centro Levante della regione, e da Sud-Ovest sul Ponente. Libeccio in rinforzo soprattutto al largo dal primo pomeriggio. Mare con moto ondoso in graduale aumento, molto mosso per onda da Sud-Ovest in serata. Temperature in generale calo

Venerdì giornata instabile caratterizzata da molta nuvolosità con fenomeni più organizzati probabili su genovesato, sarà più fresco.