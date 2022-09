Genova. Settembre debutta con moderate condizioni di instabilità sulla nostra regione che saranno più palesi nella giornata di sabato. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 1° settembre. Tra la notte e il primo mattino rovesci tra Alpi Liguri e Bormida occidentale per un nucleo temporalesco in discesa dal Cuneese che tenderanno ad attenuarsi al sorgere del sole. Altri rovesci saranno probabili in mare aperto, per il resto cielo sereno o con poche nubi. Nel pomeriggio formazione di sporadici rovesci con qualche colpo di tuono su Alpi Liguri ed Appennino orientale, il genere soleggiato o con poche nubi altrove. Venti: Moderati da nord al mattino, in indebolimento fino a deboli variabili nel pomeriggio. Mari: Generalmente poco mosso.

Venerdì 2 settembre. Al mattino possibili rovesci e qualche colpo di tuono sul settore centrale fino al Tigullio occidentale. In genere soleggiato altrove. Nel pomeriggio attenuazione dei fenomeni lungo le coste e tendenza a qualche rovescio nelle aree interne, in attenuazione in serata. Venti: Deboli variabili o meridionali. Mari: Generalmente poco mosso. Temperature: In lieve calo le massime sotto costa.

Sabato 3 settembre. Possibile giornata instabile con temporali. Situazione ancora incerta, seguire i prossimi aggiornamenti.