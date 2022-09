Liguria. La vasta area depressionaria in Atlantico, dopo aver veicolato correnti umide ed instabili verso la nostra regione, favorirà una nuova rimonta del promontorio anticiclonico sull’intera penisola italiana. Lo affermano le previsioni meteo del Centro Limet.

Previsioni valide per: domenica 4 settembre 2022

Cielo e Fenomeni: al primo mattino velature in transito sul centro-ponente, mentre della nuvolosità più bassa e compatta interesserà il levante ed il versante padano al confine con l’Alessandrino. Nel corso della mattinata schiarite via via più ampie sull’intera regione. Dalle ore centrali della giornata, e nel pomeriggio, formazione di rovesci e temporali sui rilievi di Alpi Liguri ed Appennino centro-orientale, asciutto con solo qualche locale addensamento in transito lungo la costa. In serata asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Venti: al mattino moderati, con locali rinforzi fino a tesi, da nord. Nel pomeriggio tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali con intensità debole o al più moderata.

Mari: in mattinata mosso sul bacino occidentale ed al largo, poi poco mosso ovunque.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento.

Costa: min 17/23°C, max 25/29°C

Interno: min 8/16°C, max 22/30°C (fondovalle/collina)

Previsioni valide per: lunedì 5 settembre 2022

Cielo e Fenomeni: giornata stabile e caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi, fatta eccezione per addensamenti pomeridiani sui rilievi.

Venti: tra la notte ed il mattino fino a moderati da nord, poi deboli dai quadranti meridionali.

Mari: generalmente poco mosso.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie.

Tendenza per: martedì 6 settembre 2022

Stabile e soleggiato per l’intero arco della giornata, da segnalare solamente della nuvolosità più compatta nelle zone interne del ponente. Temperature stazionarie. Ventilazione debole meridionale, mare poco mosso.