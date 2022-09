Genova. La coda di una perturbazione interesserà la nostra regione tra la prossima notte e la mattinata di giovedì 8 settembre. A seguire si stabiliranno condizioni di variabilità con clima ventilato e lieve calo delle temperature.

Giovedì 8 settembre. Avvisi: Forti venti da sud-ovest al largo. Cielo e Fenomeni: Tra la notte e la mattinata instabilità sparsa sul settore centro-orientale della regione con rovesci ed occasionali temporali anche di tipo marittimo. Variabile a ponente senza precipitazioni associate. Nell’arco della giornata attenuazione dei fenomeni anche a levante ad eccezione delle aree interne dello Spezzino dove permarrà qualche residuo rovescio. Venti: In rinforzo da sud-ovest fino a tesi. Attenuazione del vento sotto costa in serata. Mari: Molto mosso, localmente agitato al largo. Temperature: In contenuto calo. Costa: min 17/22°C, max 25/28°C. Interno: min 10/14°C, max 23/27°C (fondovalle/collina).

Venerdì 9 settembre. Avvisi: Ancora forte libeccio al largo. Cielo e Fenomeni: Un po’ di nubi sparse sullo Spezzino, nelle aree interne del Tigullio e nel pomeriggio sulle Alpi Liguri: basso il rischio di pioggia. Per il resto cielo sereno. Venti: Deboli da nord sotto costa al mattino, in rotazione a sud-ovest nel pomeriggio. Libeccio teso invece al largo. Mari: Molto mosso per onda lunga da sud-ovest. Temperature: Stazionarie

Sabato 10 settembre. Avvisi: Ancora Libeccio teso al largo. Cielo e Fenomeni: Tempo soleggiato. Addensamenti su Spezzino, Tigullio interno e Alpi Liguri senza piogge. Ventilato, mare molto mosso, temperatura gradevole.