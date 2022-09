Genova. Al mattino precipitazioni anche a carattere di rovescio saranno possibili sul settore centro-orientale, in modo particolare su Tigullio, Spezzino occidentale e rispettivo entroterra. A ponente precipitazioni più sporadiche alternate a qualche schiarita. Nel pomeriggio spostamento dei fenomeni a ponente con rischio anche di qualche temporale, più variabile sul centro e il levante con precipitazioni più sporadiche.

Situazione: Il transito di una perturbazione determinerà condizioni di marcata instabilità sulla nostra regione nella giornata di venerdì 30 settembre. Variabilità sabato e domenica senza piogge.

Venti: Moderati o forti tra sud e sud-ovest di notte e al mattino, in attenuazione fino a deboli tra pomeriggio e sera. Mari: Molto mosso o localmente agitato al mattino, in calo fino a mosso in serata.

Temperature: In aumento le minime, in calo le massime

Costa: min 16/19°C, max 20/22°C

Interno: min 8/15°C, max 13/16°C (fondovalle/collina)