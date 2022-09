Maxi concorso infermieri e Oss, ecco le graduatorie: da martedì via libera alle assunzioni

Genova. Sono state deliberate oggi le graduatorie relative ai due concorsi unificati indetti di Alisa per l’assunzione a tempo indeterminato di 700 infermieri e di 274 Oss. Il percorso completato andrà a rafforzare gli organici di tutte le aziende liguri: dopo la suddivisione dei vincitori tra Asl e ospedali, effettuata in base alle preferenze indicate dai partecipanti, già da martedì 13 settembre la graduatoria sarà a disposizione delle aziende sanitarie e ospedaliere che potranno procedere alle assunzioni.

Entrambe le graduatorie si possono consultare qui.

“È un giorno di grande importanza – afferma il presidente e assessore alla sanità della Regione Liguria, Giovanni Toti – per tutta la nostra comunità perché queste assunzioni assicurano un rafforzamento dell’interno sistema sanitario ligure, migliorano il servizio per i cittadini e garantiscono posti di lavoro stabili a quasi un migliaio di professionisti nella nostra regione. Abbiamo rispettato i tempi e sono convinto che i giovani infermieri e oss assunti dalle nostre aziende consentiranno di rafforzare la rete ospedaliera e territoriale della nostra sanità, dopo l’immane lavoro svolto durante la pandemia, in cui la centralità del ruolo di infermieri e Oss – conclude – è stata conquistata sul campo”.

CONCORSO INFERMIERI

Alla prova scritta del concorso per infermieri hanno partecipato 2.915 persone, di cui 2.852 ammessi alla prova orale. Sono stati 2250 i candidati giudicati idonei. Terminata la selezione, i 700 posti assegnati saranno così distribuiti tra le aree della Liguria.

195 AREA PONENTE (Asl 1, Asl 2)

305 AREA METROPOLITANA DI GENOVA (Asl 3, San Martino, Galliera, Evangelico, Gaslini)

200 AREA LEVANTE (Asl 4, Asl 5)

CONCORSO OSS

Alla prova pratica del concorso per operatori socio-sanitari hanno partecipato 1.845 persone, di cui 1.837 ammesse alla prova orale. Sono stati 1.726 i candidati giudicati idonei. I 274 posti assegnati al termine del percorso concorsuale saranno così distribuiti tra le varie Asl e aziende ospedaliere della Liguria (per la Asl 5 si è svolto anticipatamente un concorso che ha portato all’assunzione di altri 159 persone):

19 ASL 1

52 ASL 2

188 AREA METROPOLITANA DI GENOVA (Asl 3, San Martino, Galliera, Evangelico, Gaslini)

15 ASL 4