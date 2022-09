Marketing territoriale, sabato sera la Samp in campo con il logo ‘Salone nautico’

Genova. Nell’ambito della campagna di valorizzazione del territorio che prevede la collaborazione tra Regione Liguria e le squadre liguri che militano nel campionato di serie A, la Sampdoria, nella sfida di sabato sera alle 20.45 al Ferraris contro il Milan, scenderà in campo con il logo sulle maglie “Salone Nautico” per promuovere la fiera internazionale della nautica in programma a Genova dal 22 al 27 settembre.

“LaMiaLiguria – spiega il presidente della Regione – vuol dire bellezza, sapori, peculiarità del nostro territorio ma anche iniziative ed eventi attrattivi in programma nella nostra regione, così come era accaduto in Primavera con Euroflora. Tra questi spicca anche il Salone Nautico che ogni anno è capace di coniugare storia, design, tecnologia, innovazione ma anche ricerca, sviluppo e business, tanto che è stato riconosciuto il suo ruolo strategico per la Liguria. Un appuntamento quindi irrinunciabile per il mercato internazionale della nautica e che anche quest’anno si appresta ad essere un grande successo”.

Nel video (in allegato) l’attaccante Manolo Gabbiadini e il difensore Tommaso Augello presentano la nuova maglia che sarà indossata sabato sera dalla Sampdoria.

