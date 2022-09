Marassi, donna investita da un’auto: in codice rosso al San Martino con una gamba rotta

Genova. Una donna è stata investita questa mattina a Marassi da una vettura in transito in via Pinetti, subendo una grave ferita alla gamba. L’incidente è avvenuto poco dopo le 12 e non ha visto coinvolte altre persone.

Immediato l’intervento dei medici del 118 che, dopo aver stabilizzato la donna di circa 50 anni, l’hanno caricata sull’autoambulanza per trasportarla in codice rosso al San Martino di Genova. Secondo le prime informazioni lo scontro le avrebbe procurato la frattura scomposta di tibia e perone.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per capire dinamica e responsabilità. Nella zona il traffico ha subito rallentamenti.