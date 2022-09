Manifesti con i candidati sbagliati in alcuni seggi del centro storico, scambiati i collegi Liguria 2 e 3

Genova. Collegio Liguria 2 confuso con il Collegio Liguria 3. Questo è stato l’errore alla base dello scambio di manifesti sbagliati all’interno dei seggi che si trovano nella scuola Garaventa-Don Gallo, in piazza Delle Erbe, nel centro storico.

Gli elettori di nove sezioni del collegio Genova Levante, tante se ne trovano nella scuola, hanno trovato indicati alcuni nomi di candidati che in realtà sono candidati nel collegio di Genova Ponente.

L’errore era solo, si fa per dire, sui manifesti. Le schede riportavano i candidati correttamente ma diversi cittadini hanno segnalato il problema ad alcuni rappresentanti di lista che si sono mossi immediatamente.

In attesa che il Comune facesse inviare dagli uffici elettorali i manifesti esatti da sostituire a quelli affissi – sono arrivati nel primo pomeriggio – gli operatori dei seggi si sono adoperati come possibile con il bricolage, con forbici e colla, per comporre cartelli “giusti”.

Alcuni candidati hanno chiesto chiarimenti alla prefettura. Al momento non sono segnalate altre irregolarità.