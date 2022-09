Maltempo, tempesta di fulmini su Genova: semafori in tilt e allagamenti a ponente

Genova. Notte movimentata quella appena trascorsa a Genova, dove la furia della pioggia e del maltempo hanno creato non poche criticità per la viabilità, con diversi allagamenti e impianti semaforici andati in tilt. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza di strade e parti di palazzi pericolanti.

Ad essere colpito maggiormente il centro ponente cittadino con numerosi allagamenti segnalati durante la notte, cosa che ha comportato la chiusura di alcuni sottopassi cittadini, come quello in via Perlasca e quello pedonale in piazza della Nunziata.

Tantissimi i semafori in tilt: segnalate disfunzioni in via Buranello, piazza Barabino, via Sampierdarena e via Pieragostini, oltre che via Perlasca, via Cantore, corso Martinetti, piazza Savio, via Serra e via Groppallo. Attivati i tecnici di Aster per provare a ripristinare il prima possibile gli impianti.

Problemi anche per cornicioni ed edifici privati, con diversi interventi dei pompieri per la messa in sicurezza di cornicioni e alberi. In particolare una squadra di pompieri è intervenuta sull’edificio del liceo D’Oria, dove, forse a causa di un fulmine, alcuni calcinacci sono caduti nella strada sottostante. L’area è transennata.