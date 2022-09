Lunedì niente processo Morandi ma conferenza stampa e tavola rotonda degli avvocati: “Ecco perché scioperiamo”

Genova. Una conferenza stampa e poi un tavola rotonda per spiegare perché nonostante le aperture arrivate da ministero e Csm, con la visita lunedì in tribunale a Genova del vicepresidente David Ermini gli avvocati genovesi iscritti alla Camera penale ligure hanno votato di mantenere lo sciopero di lunedì 12 settembre per protestare contro la carenza di organico dei magistrati facendo così saltare per quella giornata l’udienza del processo per il crollo di ponte Morandi,

L’appuntamento è alle 11.30 presso il Centro di Formazione dell’Ordine degli Avvocati

La conferenza stampa precede la tavola rotonda “Inizio processo quando? Le ragioni dell’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale indetta per l’emergenza della giustizia penale genovese”.

A spiegare la giornata di protesta saranno fra gli altri Gian Domenico Caiazza, Presidente Unione Camere Penali Italiane , Stefano Cavanna Componente Consiglio Superiore della Magistratura , Vittorio Pendini Vicepresidente Ordine degli Avvocati di Genova, Andrea Corrado Membro Organismo Congressuale Forense e Rinaldo Romanelli, Responsabile Osservatorio Ordinamento Giudiziario UCPI.

Al momento dei 9 giudici che mancano nel penale un posto sarà coperto da domani grazie all’arrivo del giudice Alice Serra. Il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha infatti approvato all’unanimità una delibera della VII Commissione, presentata in via d’urgenza, che propone di applicare al tribunale di Genova l’unico magistrato in servizio della pianta organica flessibile. Il nuovo giudice è Alice Serra, che prenderà servizio dal 10 settembre, per 6 mesi.

Quindi solo temporaneamente. E al momento il resto dell’organico resta scoperto nonostante i maxiprocessi in corso e in arrivo. Troppo poco per gli avvocati che si vedo rinviare procedimenti e anche parcelle di 18 mesi o peggio e che chiedono sia garantito ai cittadini il giusto processo, in tempi dignitosi per imputati e soprattutto parti offese.