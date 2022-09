Lodi (Pd): “Scuole Vespertine a rischio chiusura, il Comune si attivi per garantirle in ogni municipio”

“Ancora una volta le Scuole Vespertine, stavolta in Valpolcevera, sono a rischio chiusura perché l’amministrazione precedente, nonostante le continue e plurime richieste dal nostro gruppo e dai municipi, non ha portato avanti un programma di organizzazione del personale che garantisse loro una stabilità e un corretto funzionamento”. A dirlo Cristina Lodi, consigliera comunale del Partito Democratico.

“Da inizio anno cerchiamo di mettere in luce questo problema, che oggi addirittura vede costretti il Municipio Valpolcevera e il Municipio Centro Ovest a barattarsi gli insegnanti per poter offrire alternativamente il servizio – continua Lodi – I due municipi sono scesi in campo e il presidente del Municipio Valpolcevera ha scritto all’amministrazione. Io credo che sia necessario che vengano mantenuti i due insegnanti nel Municipio Valpolcevera e nel Municipio Centro Ovest l’insegnante che aveva l’anno scorso, per il mantenimento del servizio distinto nei due municipi, con l’obiettivo di arrivare a due insegnanti anche nel Municipio Centro Ovest, secondo l’impegno della giunta precedente”.

Secondo Lodi, le Vespertine, “oltre a rappresentare un servizio fondamentale per i municipi, per i cittadini, per le donne e per la nostra città, vanno tutelate per l’importanza storica e artistica che rappresentano. Da più di cent’anni portano avanti attività artigianali della tradizione, incentivando il passaggio di antiche conoscenze e saperi tra le generazioni. Per questo, devono essere garantite in ogni municipio, con un minimo di 2-3 insegnanti”

“Io stessa presenterò un’interpellanza e scriverò alla giunta e all’assessore di riferimento nella speranza che questa volta ci si assuma seriamente la responsabilità di riorganizzare un servizio di cui tutti noi siamo sempre andati fieri e vorremmo continuare a esserlo”, conclude Lodi.