Liste d’attesa infinite per i bambini disabili, la Corte dei conti ammette il ricorso contro la Regione

Genova. La Corte dei conti della Liguria ha ammesso il ricorso contro la Regione presentato dal sindacalista dell’Usb Marco Macrì sui livelli di assistenza garantiti dalla regione per le terapie dei bambini disabili. “Auspico una sentenza della Corte dei conti favorevole a 2mila famiglie – ha commentato Macrì -. L’istruttoria dovrebbe chiudersi ad ottobre. Speriamo che i livelli essenziali di assistenza tornino ad essere erogati in tempi adeguati non riducendo le famiglie a dover scegliere se mangiare o curare il proprio figlio.

Il caso sollevato da Macrì, padre di due figli di cui uno disabile, aveva dato vita a una mobilitazione a Genova con manifestazioni sotto la sede della Regione. Nel mirino le liste d’attesa, lunghe anche fino a 8 mesi, per accedere ai livelli essenziali di assistenza e tempi lunghi anche per il riconoscimento formale della disabilità. Una situazione che ha costretto centinaia di famiglie a ricorrere alle cure private, quando possibile.

“Apprendo con piacere che è stato ammesso, da parte della Corte dei conti, il ricorso presentato da Genova Inclusiva, per quanto riguarda la mancata presa in carico di centinaia di bambini e bambine disabili da parte del servizio sanitario regionale – commenta il consigliere regionale Gianni Pastorino, vicepresidente della commissione Sanità -. Naturalmente non è mia intenzione, come consigliere regionale, effettuare valutazioni giuridiche su quanto deciso dalla Corte dei Conti. Altrettanto, con rispetto attenderemo, la valutazione che verrà fatta dalla magistratura contabile”.

“Rimane un fatto ineludibile, che quanto denunciato da molti mesi, da associazioni che si occupano di disabilità e da forze politiche di opposizione regionale come Linea Condivisa, è stato bene rappresentato dall’esposto presentato dal signor Marco Macrì, uno degli artefici delle lotte delle famiglie dei bambini e bambine disabili in attesa di cure convenzionate – conclude Pastorino -. Ritengo che l’accoglimento del ricorso da parte della Corte dei Conti sia un fatto importante che evidenzia come purtroppo, nella nostra regione, ci sia stata una pesante disattenzione nei confronti di persone affette da disabilità, che hanno visto in alcuni casi triplicare i tempi di attesa per la presa in carico dal Sistema Sanitario Regionale. Ora attenderemo con pazienza la decisione della Corte dei Conti”.

La Regione però, in replica alle parole di Pastorino, annuncia di avere stanziato “complessivamente 3,7 milioni di euro tra la fine del 2021 e i primi mesi di quest’anno (2 milioni di euro alla fine del 2021 e 1,7 milioni di euro nel 2022) a favore degli enti gestori delle strutture private convenzionate che effettuano le attività ambulatoriali e di riabilitazione dei minori con disabilità proprio per sostenere un aumento delle prestazioni erogate con la conseguente riduzione delle liste d’attesa, che, inevitabilmente, negli anni passati hanno risentito degli effetti negativi della pandemia da Covid-19. L’obiettivo è dunque quello di andare incontro alle esigenze delle famiglie fornendo adeguate risposte ai bisogni di salute dei bambini disabili”.

“Quando si usano i bambini e le disabilità per fare campagna elettorale significa che la politica ha proprio toccato il fondo. Tanto più se lo si fa, come nel caso del consigliere Gianni Pastorino, speculando sul fatto che la Corte dei Conti ha ammesso la presentazione del ricorso di una famiglia sulla presa in carico di ragazzi disabili da parte del sistema sanitario regionale”, è la replica della Lista Toti. “La magistratura contabile non ha ritenuto inaccettabile il ricorso, ma non si è espressa nel merito – prosegue il comunicato -. Meschino il fatto che il consigliere Pastorino lasci sottintendere una pronuncia che non esiste per accusare la Regione di pesante disattenzione nei confronti di queste famiglie e di questi ragazzi. I dati dicono l’esatto contrario”.