Linea del Campasso, mercoledì assemblea pubblica sul progetto di rigenerazione urbana

Genova. Assemblea pubblica mercoledì 14 settembre alle 17.30 nella Radura della Memoria per discutere del progetto di riqualificazione delle aree attraversate dalla linea del Campasso, finanziato dal ministero delle Infrastrutture con 89 milioni e avviato col protocollo d’intesa firmato il 31 agosto dal ministro Giovannini. A indirla è il comitato Liberi cittadini di Certosa, che continua a nutrire dubbi sull’operazione.

Nell’occasione della firma in prefettura Enrico D’Agostino, rappresentante del comitato, aveva incontrato il ministro e consegnato un documento con le “richieste per limitare le ricadute negative sul territorio” del progetto di collegamento tra Terzo Valico e porto di Genova, tra cui soprattutto “coinvolgimento nella progettazione, più attenzione al quartiere di Fegino, rassicurazioni sulle merci pericolose, chiarimenti sul cronoprogramma e su altri cantieri concomitanti”.

Il protocollo, anticipato da Genova24, prevede l’istituzione di tre fasce a seconda della distanza dai binari. Fino a 10 metri dalla linea ferroviaria si prevedono espropri e demolizioni degli edifici con risarcimenti per i proprietari e interventi di rigenerazione urbana finanziati con gli 89 milioni già previsti. Da 10 metri a 20 metri saranno possibili indennizzi o espropri, ma sarà il Comune ad acquisire la proprietà degli immobili. Da 20 metri a 30 metri verranno corrisposti solo indennizzi.

Risorse che tuttavia non basteranno per la riqualificazione complessiva del quartiere chiesta dai comitati e dal presidente del Municipio Valpolcevera, Federico Romeo. Lo stesso ministro Giovannini aveva chiarito che sarebbero serviti altri soldi, suggerendo al futuro governo di stanziare altri 100 milioni che però al momento non sono sul piatto. Anche il Comune potrebbe intervenire con risorse proprie, come prevede il protocollo. Tutti punti che i cittadini di Certosa intendono chiarire e che saranno oggetto dell’appuntamento di mercoledì prossimo.