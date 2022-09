Light Talk Sustainable Event, parte il countdown per il 2023: Genova pronta ad accogliere la Ocean Race nel segno della sostenibilità

Genova. Ocean Race, ci siamo quasi. Manca poco meno di un anno all’arrivo a Genova della regata più emozionante e impegnativa del mondo e che in ogni sua tappa – stopover – fino alla nostra città porterà eventi per sensibilizzare sulle tematiche ambientali e che riguarderanno anche un nuovo concetto di hospitality a basso impatto ambientale e sostenibile, anche per rendere omaggio alla regata stessa che nella sua lunga rotta coniuga i temi dello sport e quelli sostenibilità attraverso la salvaguardia dei mari e degli oceani.

Una manifestazione all’insegna della sostenibilità, dunque, tema che ha fatto da filo conduttore al Light Talk che questa mattina è stato ospitato alla lounge della Ocean Race stessa, al quale hanno preso parte l’assessore all’Ambiente del Comune di Genova, Tiziana Merlino di Amiu, Giuliano Luzzato della One Ocean Foundation e Vincenzo Spera di Duemila Grandi Eventi e durante il quale è stata sottolineata l’importanza di compiere un ulteriore sforzo anche nel coinvolgimento della popolazione.

«Ci avviciniamo a un momento storico per Genova – dice l’assessore all’Ambiente – il momento in cui in città sbarcherà per la prima volta nel Mediterraneo la più grande manifestazione velica del mondo. Una competizione che coniuga i valori dello sport a quelli della sostenibilità e alla difesa dell’ambiente: durante i mesi di navigazione, infatti, le imbarcazioni raccoglieranno campioni e dati che ci diranno molto sulla salute dei nostri mari. Si tratterà di una vittoria sportiva, ma anche di una vittoria della scienza e del progresso verso un mondo sempre più sostenibile. E l’organizzazione della Ocean Park Live sarà un evento totalmente sostenibile e che rappresenterà una best practice che ci auguriamo diventi la regola per altri grandi eventi».

Durante le tappe della Ocean Race Genova sarà rappresentata e soprattutto presentata al mondo: in ogni stopover, infatti, è prevista la presenza di uno stand che promuoverà le eccellenze genovesi.

Stesse eccellenze a km 0 che saranno protagoniste dell’Ocean Park che offrirà un’esperienza unica di sostenibilità e intrattenimento a 360°.

Ospitare il “The Grand Finale” della Ocean Race è una sfida molto importante che la città di Genova ha accolto come propria sia presenziando durante le varie tappe, come già detto, sua nell’organizzazione e nell’allestimento della tappa finale della regata che sbarcherà in città nel giugno 2023, un’impresa che ha visto e continua a vedere converger gli sforzi e l’impegno degli amministratori locali, delle imprese e degli attori di filiera: un impegno finalizzato a realizzare un evento che sia davvero sostenibile.