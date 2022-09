L’Entella vince (3-1) ad Alessandria, restando a punteggio pieno in classifica

Alessandria. L’Entella espugna (3-1) il ‘Moccagatta’ di Alessandria, restando a punteggio pieno in classifica.

I ragazzi di Volpe, autori di una partita ricca di giocate di qualità, passati in vantaggio grazie ad una autorete di Checchi, viengono raggiunti da Galeandro, ma la reazione e la voglia di mettere le mani sulla vittoria sono premiate dall’uno/due di Clemenza e Faggioli.

“Abbiamo avuto un buon approccio alla gara – dichiara mister Gennaro Volpe – mi è piaciti particolarmente la reazione da grande squadra, dopo il loro pareggio, il 3-1 finale è il giusto premio ad una squadra che non ha mai mollato ecco sempre cercato la vittoria. Siamo contenti per i tre punti acquisiti e di aver dato continuità ai risultati. Siamo già proiettati per la gara. infrasettimanale di mercoledì prossimo”.