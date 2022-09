L’Entella è superata (3-1) alla Carrarese, mister Volpe: “Dobbiamo assumerci tutti le nostre responsabilità”

Carrara. L’Entella è battuta (3-1) dalla Carrarese, che grazie al successo mantiene il primato in classifica a punteggio pieno.

I toscani di mister Dal Canto passano in vantaggio (al 20°) con Giannetti e raddoppiano immediatamente con l’ex Capello, la cui zuccata di testa non da scampo alla difesa tigullina.

Al 30° l’Entella accorcia le distanze con Sadki, abile a farsi trovare pronto sulla ribattuta di Satalino.

Nel corso della gara le due squadre restano entrambe in dieci, per le espulsioni di Della Latta e Zamparo.

La Carrarese chiude definitivamente il match (all’86°) ancora con Capello e sempre di testa.

“E’ arrivato il momento nel quale dobbiamo, tutti, assumerci le nostre responsabilità – afferma in zona mista, Gennaro Volpe – se vogliamo ritornare a fare dei punti occorre fare qualcosa di diverso. E’ evidente che qualcosa non sta andando per il verso giusto, è la seconda gara nella quale entriamo in campo dopo venti minuti di gioco…

Dopo i due schiaffi subiti abbiamo iniziato a giocare ma siamo stati ingenui e non abbiamo avuto la lucidità la forza per pareggiare, dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare sodo”.

.