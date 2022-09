Lavoro e turismo, dalla Regione altri 9 milioni di euro per i bonus assunzionali

Genova. La giunta regionale della Liguria ha approvato oggi la delibera che prevede la terza estensione della dotazione finanziaria, per ulteriori 9 milioni di euro, relativa alle richieste di bonus assunzionali nel settore del turismo in attuazione dell’edizione 2021 del “Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo”.

Le richieste pervenute, infatti, hanno generato un importante overbooking in relazione al quale la Regione aveva già provveduto nei mesi scorsi a garantire la copertura finanziaria di tutte le domande di erogazione con due estensioni rispettivamente di 5 e 3 milioni di euro. Con l’estensione odierna la dotazione complessiva dei bonus assunzionali raggiunge i 18,9 milioni di euro.

“Con la delibera di oggi – spiega l’assessore al Turismo e Lavoro Gianni Berrino – si riesce a completare lo stanziamento necessario per soddisfare tutte le richieste pervenute e che non sono state ancora saldate. Nei prossimi giorni verranno quindi ripresi i pagamenti per tutte le aziende che ancora non hanno percepito le risorse: sono molto soddisfatto che siamo riusciti a mantenere la promessa fatta più volte a tutti gli operatori”.

“L’eccedenza delle richieste conferma la bontà dell’iniziativa che è andata di pari passo con l’ottima stagione estiva registrata in Liguria e che ha ridato tanto ossigeno ad un comparto pesantemente colpito da tutte le conseguenze negative scaturite dalla pandemia nel 2020 e nel 2021”, conclude Berrino.